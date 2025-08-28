Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 : क्या अमाल मलिक को है कोई खतरनाक बीमारी, रात को क्यों कर रहे इस मशीन का इस्तेमाल..!

Bigg Boss 19 Contestant Amaal Malik : बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कभी तान्या की साड़ी तो कभी अश्नूर कौर से लड़ाई, हर वक्त शो में ड्रामा बना हुआ है. हाल ही में अमाल मलिक अपनी रियल पर्सनेलिटी को लेकर जगह-जगह वाह-वाही लूट रहे हैं.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 28, 2025 13:36:17 IST

bigg boss 19 amaal malik
bigg boss 19 amaal malik

Bigg Boss 19 Contestant Amaal Malik : बिग बॉस 19 जबसे शुरु हुआ है तब से कुछ न कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे देख लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो गए हैं.  शो के एक कंटेस्टेंट अमाल मलिक जो की एक म्यूजिक कंपोजर हैं जब से शो में आए हैं तब से सुर्खियों में हैं. हाल ही शो में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें स्लिप एप्निया नाम की बीमारी है. अब आप सब सोच रहे होंगे ये स्लिप एप्निया होता क्या है. तो आइए जानते हैं कि क्या होता है स्लिप एप्निया .

क्या होता है स्लिप एप्निया ?

स्लिप एप्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद के समय बार-बार सांस रुक जाती है. बहुत बार तो ऐसा होता है कि सांस पूरी तरह रुक जाती है, जिसके चलते नींद टूट जाती है. जिसकी वजह से किसी को भी दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी समस्या होने लगती है.

CPAP मशीन के भरोसे हैं अमाल मलिक (Continuous Positive Airway Pressure)

शो के अंदर अमाल मलिक ने बताया कि इस बड़े डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए वो रोज CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) मशीन का यूज करते हैं. इस मशीन का काम सांस को बनाए रखना होता है. ये मशीन मास्क की तरह काम करती है और सोते समय प्रेशर बनाए रखने में मदद करती है, ताकि सांस ढंग से चलती रहे. इस मशीन की मदद से सांस लगातार मिलती रहती है, नींद अच्छी आती है.

फैंस ने किया रिएक्ट

अमाल का ये रुप लोगों को काफी पसंद आ रहा है. लोगों का कहना है कि इतने बड़े औक इतने फेमस कंपोजर होने के बाद उन्होंने अपनी बीमारी को खुल कर बताया है. उनकी इस हिम्मत को देखकर हर कोई काफी इंप्रेस हो गया है.

