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Gaurav Khanna Net Worth: अनुपमा के अनुज से बिग बॉस 19 के दावेदार तक, गौरव खन्ना ने कैसे बनाई करोड़ों की पहचान? जानें उनकी नेट वर्थ

Gaurav Khanna Net Worth: गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के चर्चित कंटेस्टेंट रहे. जानें उनकी नेट वर्थ, फीस, टीवी करियर, आकांक्षा चमोला से जुड़े खुलासों के बारे में सबकुछ.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 28, 2026 10:32:11 AM IST

Gaurav Khanna Net Worth: अनुपमा के अनुज से बिग बॉस 19 के दावेदार तक, गौरव खन्ना ने कैसे बनाई करोड़ों की पहचान? जानें उनकी नेट वर्थ


Gaurav Khanna Net Worth: टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 में अपनी दमदार मौजूदगी से अलग पहचान बनाई. अनुपमा, CID और ये प्यार ना होगा कम जैसे सुपरहिट शोज से घर-घर में फेमस हो चुके गौरव पहले ही टीवी की दुनिया का बड़ा नाम थे. ऐसे में बिग बॉस में उनकी एंट्री ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया. इसी बीच गौरव खन्ना की निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बन गई. लॉक अप सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड में उनकी पत्नी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया है. जब शो में उनसे कोई बड़ा राज शेयर करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी ये जानकारी दी. इस खुलासे के बाद दर्शकों के साथ-साथ शो के होस्ट भी हैरान रह गए.

 कितनी है गौरव खन्ना की कुल संपत्ति? (Gaurav Khanna Net Worth)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरव खन्ना एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. मुंबई में उनका शानदार अपार्टमेंट है, जिसे मॉडर्न इंटीरियर से सजाया गया है. इसके अलावा उनके पास Audi A6 और Royal Enfield जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं. अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौरव खन्ना की नेट वर्थ करीब 12 करोड़ से 18 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत टीवी सीरियल, रियलिटी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रमोशन हैं.

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 बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना सबसे ज्यादा फीस पाने वाले प्रतिभागियों में शामिल हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें हर सप्ताह लगभग 17.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. यानी एक एपिसोड के लिए उनकी फीस करीब 2.5 लाख रुपये है.

बिग बॉस से पहले गौरव Celebrity MasterChef में भी नजर आ चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो में भी उन्हें प्रति एपिसोड लगभग 2.5 लाख रुपये की फीस मिली थी, जिससे उनकी लोकप्रियता और कमाई दोनों में इजाफा हुआ.

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के बारे में

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में से एक रहे हैं. दोनों ने कई मौकों पर अपनी खूबसूरत लव स्टोरी को फैंस के साथ शेयर किया है. गौरव खन्ना ने बताया था कि उनकी और आकांक्षा की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. उस समय आकांक्षा गौरव को नहीं जानती थीं, लेकिन बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ा और दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई.

गौरव और आकांक्षा की उम्र में करीब 9 साल का अंतर है, लेकिन इस अंतर ने उनके रिश्ते को कभी प्रभावित नहीं किया. दोनों ने 23 नवंबर 2016 को कानपुर में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाई थी. हालांकि, कपल के अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं. गौरव खन्ना ने रियलिटी शो में भी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी इस बात का जिक्र किया था.

Tags: Akansha Chamolagaurav khannaGaurav Khanna net worthgaurav khanna news
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