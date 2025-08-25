Home > भोजपुरी > Bigg Boss 19 एंट्री लेते ही Neelam Giri ने मचाया तहलका! खेसारी लाल यादव के साथ हुआ नाया भोजपुरी गाना रिलीज, इंटरनेट पर उड़ा डाला गर्दा

Bigg Boss 19 एंट्री लेते ही Neelam Giri ने मचाया तहलका! खेसारी लाल यादव के साथ हुआ नाया भोजपुरी गाना रिलीज, इंटरनेट पर उड़ा डाला गर्दा

Actress Neelam Giri Bhojpuri Song: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में एंट्री लेते ही सुर्खियों में छाई भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी। खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस का हुआ नाया भोजपुरी गाना ‘कमरिया में पीर’ (Kamariya Mein Peer) रिलीज, यूट्यूब पर कर रही है अब जबरदस्त ट्रेंड, कुछ ही घंटों में मिले लाखों व्यूज।

Published By: chhaya sharma
Published: August 25, 2025 22:19:58 IST

Bigg Boss 19 Contestant Actress Neelam Giri Bhojpuri Song
Bigg Boss 19 Contestant Actress Neelam Giri Bhojpuri Song

Bhojpuri Actress Neelam Giri: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं, एक्ट्रेस ने सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Contestant) में एंट्री ली है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। नीलम गिरी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, उन्होंने पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक  कई सुपरस्टार के साथ काम किया है। लोगों को नीलम गिरी की अदाकारी और बेहतरीन डांस मूव्स काफी ज्यादा पसंद हैं। एक्ट्रेस अपने डांस से हर किसी का दिल जीत लेती है। नीलम गिरी के सलमान खान के शो बिग बॉस 19 ((Bigg Boss 19) में एंट्री लेते ही उनका एक नया गाना इंटरनेट पर छा गया है, जो आज ही रिलीज किया है। 

खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का नया गाना ‘कमरिया में पीर’ ने मचाया धमाल 

दरअसल, खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का नया गाना ‘कमरिया में पीर’ (Kamariya Mein Peer)  को आज यानी 25 अगस्त  यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जो अब पूरे सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहा हैं। इस भोजपुरी गाने में खेसारी लाल यादव ( (khesari lal yadav) और नीलम गिरी (Neelam Giri) जबरदस्त रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस के कातिलाना डांस मूव्स हर किसी को उनका दीवाना बना रहे हैं। इसके अलावा खेसारी लाल यादव का शानदार स्टाइल भी फैंस का दिल चुरा रहा है। कुछ ही देर पहले रिलीज हुए इस भोजपुरी गाने को अब तक लाखों से ज्यादा व्यूज मिल चुके है और सोशल मीडिया पर इसे काफी ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है।

 नीलम गिरी का नया गाना ‘कमरिया में पीर’ कर रहा है यूट्यूब पर ट्रेंड

बता दें कि नीलम गिरी (Neelam Giri) के इस भोजपुरी गाने ‘कमरिया में पीर’ (Kamariya Mein Peer) को खेसारी लाल (khesari lal yadav)  ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है और दोनों की दिलकश आवाज लोगों के दिलों को छू रही है। वहीं इस गाने के लिरिक्स निर्जला एनके ने लिखे हैं और म्यूजिक मधुकर आनंद ने दिया है। वहीं इस भोजपुरी गाने को सुमित कुमार और रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। अब ये गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और लोगों इसे बार-बार सुन है। 

