इस बीमारी से अकेले ही लड़ रहे Amaal Mallik, सांस लेने की करना पड़ता है मशीन का इस्तेमाल

Amaal Mallik: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और सिगर अमाल मलिक इस बार सलमान खान के शो में नजर आ रहे हैं। इस मशीन के जरिए ही अमाल सो पाते हैं, इसके बिना सोने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 29, 2025 08:06:42 IST

Amaal Mallik Sleep Apnea:  सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में इस बार 16 सितारे शामिल हुए हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड के पॉपूलर सिंगर अमाल मलिक (Amaal Mallik) भी शामिल है। अमाल म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के भतीजे हैं। अमाल के इस शो में आने से पहले दोनों परिवारों के बीच काफी झगड़े हुए हैं। वहीं इस शो में भी उन्होंने अपने परिवार को लेकर बात की है। अब इस शो में वह अपनी बीमारी के कारण सुर्खियों में आ गए है। 

अमाल मलिक को है गंभीर बीमारी 

बिग बॉस 19 के दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि- वह स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी कारण वह बिग बॉस के घर में भी CPAP मशीन लेकर आए हैं। ताकि वह इस बीमारी के असर बचे रहें। 

सांस लेने में सिंगर को आती है दिक्कत 

दरअसल स्पील एपनिया में मरीज को नींद के दौरान सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनकी सांसे भी थम जाती है। इसी कारण मरीज को कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (CPAP) मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ताकि मरीज को सांस लेने में दिक्कत न आए। इस बीमारी के बारे में अमाल ने खुद इस बीमारी का खुलासा किया है। 
सिंगर ने सलमान के सामने किया था हिंट 

अमाल मलिक को शो में मशीन लगाकर सोते हुए देखा गया है। सलमान के सामने भी अमाल ने इस बीमारी के बारे में छोटा सा हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि- मैं नींद से जुड़ी बीमारी से जूझ रहा हूं। इसलिए लोगों को मेरे खर्राटे झेलने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि शायद मुझे कामयाबी काफी जल्दी मिल गई थी। 
अमाल मलिक को है श्रद्धा कपूर पर क्रश
बता दें कि अमाल मलिक को एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर पर क्रश था। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। उन्होंने कहा था कि- श्रद्धा स्कूल में उनकी सीनियर थीं और बचपन में वह उनकी क्रश थीं। इसके साथ ही अमाल ने उनकी काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर रियल फैन फॉलोइंग केवल उनकी ही है। 

