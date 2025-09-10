Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Bigg Boss 19 Latest Episode: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में BB Coaching Centre शुरू हुआ है. इस दौरान घरवालों के बीच खूब मस्ती मजाक हो रहे हैं. जीशान कादरी ने टीचर बने हैं तो वहीं कुनिका उन्हें प्रपोज करती नजर आई हैं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 21:42:11 IST

Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Bigg Boss 19 Coaching Centre: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के ताजा एपिसोड में घरवालों के लिए एक मजेदार ट्विस्ट आया. इस बार बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया को बदलकर ‘BB Coaching Centre’ बना दिया. यहां क्लास लेने के लिए पहुंचे जीशान कादरी (Zeeshan Quadri), जो अपने फिल्मी अंदाज में घरवालों को सिखाने वाले थे कि कैसे उन्हें अपने-अपने कैरेक्टर्स को संभालना चाहिए.

बिग बॉस ने टास्क का एलान करते हुए बताया कि यह राशन से जुड़ा है, यानी क्लास में अच्छा प्रदर्शन करने पर घरवालों की किचन भी भरी रहेगी. जीशान ने जैसे ही क्लास शुरू की, बिग बॉस ने बाकायदा अटेंडेंस भी ली, जिससे माहौल और भी मजेदार हो गया.

15 सालों में इतनी बदल गई ये एक्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन देख आंखों पर यकीन नहीं होगा

जीशान ने ली कुनिका की क्लास

सबसे पहले जीशान ने कुनिका (Kunickaa Sadanand) की क्लास ली. उन्होंने समझाया कि कुनिका किसी की बात नहीं मानतीं और उन्हें सबकी सुनने की आदत डालनी चाहिए. इस पर कुनिका ने अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाते हुए कहा कि बचपन में कई लोगों ने उनका दिल दुखाया, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि जो उनका दिल दुखाएगा, वह उसका डबल दिल दुखाएंगी. क्लास का माहौल थोड़ा इमोशनल भी हो गया.



कुनिका के प्रपोजल पर शर्माए जीशान

लेकिन, उसी वक्त माहौल पलट गया, जब कुनिका अचानक खड़ी हुईं और मजाकिया अंदाज में बोलीं- “सर, हमको आप बहुत पसंद हैं. आप शादी करेंगे हमसे?” यह सुनकर पूरा घर हंसी से गूंज उठा और जीशान भी शर्म से मुस्कुराने लगे. इसके बाद जीशान ने तान्या मित्तल और बाकी घरवालों की भी क्लास ली. हर किसी को उन्होंने अलग-अलग तरीके से समझाया, जिससे सभी को मजा भी आया. टास्क का माहौल हल्का-फुल्का और मनोरंजक रहा, जिसे देख फैंस को भी मजा आया होगा.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

Tags: BB Coaching Centrebigg boss 19Bigg Boss latest episodeKunickaa SadanandZeeshan quadri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले
Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले
Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले
Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले