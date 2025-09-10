Bigg Boss में खुला ‘Coaching Centre’, जीशान कादरी ने संभाली क्लास, कुनिका का प्रपोजल देख हंसी से लोट-पोट हुए घरवाले

Bigg Boss 19 Coaching Centre: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के ताजा एपिसोड में घरवालों के लिए एक मजेदार ट्विस्ट आया. इस बार बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया को बदलकर ‘BB Coaching Centre’ बना दिया. यहां क्लास लेने के लिए पहुंचे जीशान कादरी (Zeeshan Quadri), जो अपने फिल्मी अंदाज में घरवालों को सिखाने वाले थे कि कैसे उन्हें अपने-अपने कैरेक्टर्स को संभालना चाहिए.

बिग बॉस ने टास्क का एलान करते हुए बताया कि यह राशन से जुड़ा है, यानी क्लास में अच्छा प्रदर्शन करने पर घरवालों की किचन भी भरी रहेगी. जीशान ने जैसे ही क्लास शुरू की, बिग बॉस ने बाकायदा अटेंडेंस भी ली, जिससे माहौल और भी मजेदार हो गया.

जीशान ने ली कुनिका की क्लास

सबसे पहले जीशान ने कुनिका (Kunickaa Sadanand) की क्लास ली. उन्होंने समझाया कि कुनिका किसी की बात नहीं मानतीं और उन्हें सबकी सुनने की आदत डालनी चाहिए. इस पर कुनिका ने अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाते हुए कहा कि बचपन में कई लोगों ने उनका दिल दुखाया, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि जो उनका दिल दुखाएगा, वह उसका डबल दिल दुखाएंगी. क्लास का माहौल थोड़ा इमोशनल भी हो गया.

Pen aur pencil ka kya kaam, jab Bigg Boss ke coaching centre mein milega fun aur hungama tamaam! 🤩 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par. Watch Now: https://t.co/wpGGfH0z0T pic.twitter.com/3QAeyyyzyq — JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 10, 2025







कुनिका के प्रपोजल पर शर्माए जीशान

लेकिन, उसी वक्त माहौल पलट गया, जब कुनिका अचानक खड़ी हुईं और मजाकिया अंदाज में बोलीं- “सर, हमको आप बहुत पसंद हैं. आप शादी करेंगे हमसे?” यह सुनकर पूरा घर हंसी से गूंज उठा और जीशान भी शर्म से मुस्कुराने लगे. इसके बाद जीशान ने तान्या मित्तल और बाकी घरवालों की भी क्लास ली. हर किसी को उन्होंने अलग-अलग तरीके से समझाया, जिससे सभी को मजा भी आया. टास्क का माहौल हल्का-फुल्का और मनोरंजक रहा, जिसे देख फैंस को भी मजा आया होगा.

