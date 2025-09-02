Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: दुश्मनी के पीछे पनप रहा प्यार? बसीर-फरहाना की जोड़ी पर बना हैशटैग कर रहा ट्रेंड

Baseer-Farhana Hashtag Trend: बिग बॉस में बसीर अली और फरहाना भट्ट की दुश्मनी अब फ्लर्ट में बदल गई है। फैंस ने दोनों की जोड़ी को एक हैशटैग दिया है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 2, 2025 20:59:00 IST

farhana bhatt and baseer ali
farhana bhatt and baseer ali

Farhana-Baseer Fight: बिग बॉस 19 (Bigg boss 19) की शुरुआत धमाकेदार रही। उसका घर जो पहले से ही तनाव और विवाद से भरा था, वहां अब एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। शुरुआत में बसीर अली (Baseer Ali) और फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) एक-दूसरे के खिलाफ फायर मोड में थे। दोनों के बीच लड़ाई, तकरार और व्यवहार में कड़वाहट तय थी। लेकिन, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ जो सबकी धड़कनें तेज कर गया है।

वीडियो में बसीर फरहाना की ओर फ्लर्ट करता दिखा। उसने कहा, “मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, फरहाना, तुम बहुत क्यूट लग रही हो… प्लीज दिन भर मेरे पास ही रहो ना।” फिर उसने उनकी आंखों की तारीफ करते हुए पूछा, “क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है?” यह अचानक प्रेम का इजहार केवल बसीर की बातों तक सीमित नहीं रहा। फैंस ने तुरंत इसे नोट किया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी को नाम मिला #Bahana। यानी प्यार की शुरुआत अक्सर बहाना बनाकर होती है। यह नया पैचअप दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। 

यहां देखें वायरल प्रोमो

View this post on Instagram

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

प्रोमो क्लिप हुआ वायरल

पर सब कुछ इतना रोमांटिक भी नहीं रहा। इससे पहले बसीर और फरहाना की लड़ाई काफी तीखी थी। प्रोमो में दिखाया गया कि बसीर गुस्से में फरहाना का बिस्तर उठाकर पूल में फेंक देते हैं, जिस पर फरहाना भी पलटवार करती नजर आती हैं। अबतक दोनों के झगड़े खूब सुर्खियों में रहे, लेकिन अब दर्शकों को इनके बीच उमड़ रहा प्यार भी साफ दिख रहा है।

प्यार या स्ट्रैटेजी?

दर्शकों में इस रिश्ते को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। क्या यह बीच-बीच में होने वाला फ्लर्ट दिलों का सच भी है, या फिर सिर्फ नया ‘स्ट्रेटेजी अपग्रेड’ है? दोनों की केमिस्ट्री ने घर को नया रंग और मनोरंजन का पैकेज दे दिया है। 

Tags: Baseer Alibigg boss 19farhana bhattsalman khan
