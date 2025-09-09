बिग बॉस 19 के इस कंट्रेस्टेंट की गर्लफ्रेंड संग लीक हुई ‘प्राइवेट वीडियो’, जूम कर-कर देख रहे लोग

बिग बॉस 19 में बसीर अली ने अपने स्टाइल के साथ-साथ मुद्दों को उठाने की आदत से सुर्खियों में जगह बनाई हुई है। बसीर अली कभी फरहाना के साथ लड़ाई करते तो कभी नेहल के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। बसीर अली की अभी तक की बिग बॉस के घर में जर्नी अच्छी चल रही है। लेकिन, इन्हीं सब के बीच बसीर अली का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है जिसने उनके फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हां, बसीर अली का प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया है, जिसमें वह स्वीमिंग पूल में नजर आ रहे हैं।

बसीर अली का गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर बसीर अली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बसीर अली एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह बिग बॉस कंटेस्टेंट की गर्लफ्रेंड निक्की हैं।

बसीर अली का यह वायरल वीडियो कई क्लिप्स को मिलाकर बनाया गया है। जहां पहली नजर में देखने को मिल रहा है कि बसीर अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे बाथरूम में खड़े हैं। वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड आगे खड़ी है और मिरर रिफलेक्शन रिकॉर्ड कर रही हैं। वहीं, दूसरी क्लिप में उनकी गर्लफ्रेंड बालकनी का नजारा दिखाती हैं और स्माइल करती दिखती हैं।

तीसरा क्लिप रात के समय और स्विमिंग पूल का है। इस क्लिप में बसीर अली और उनकी गर्लफ्रेंड स्विमिंग पूल में रोमांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बसीर की गर्लफ्रेंड रेड कलर के स्विमसूट में हैं तो बिग बॉस कंटेंस्टेंट शर्टलेस दिखाई दे रहे हैं।

क्लिप देखने के बाद ऐसा तो कहा जा सकता है कि यह लीक नहीं किए गए हैं बल्कि खुद ही इंटरनेट पर शेयर किए गए हैं। हालांकि, यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रिएलिटी एक्सप्रेस नाम के पेज से 2 दिन पहले अपलोड किया गया है। बसीर अली का यह वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस कंटेस्टेंट की गर्लफ्रेंड निक्की के बारे में भी इंटरनेट पर खोज रहे हैं।

कौन हैं बसीर अली?

बिग बॉस के घर में अपनी फिटनेस और चार्म से सुर्खियों में छाने वाले बसीर अली कई रिएलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। बसीर ने स्पिल्ट्सविला 10, रोडिज राइजिंग और ऐस ऑफ स्पेस 2 में हिस्सा लिया था। वहीं, स्पिल्ट्सविला के वह विनर भी रह चुके हैं। रिएलिटी शोज के अलावा बसीर अपनी फिटनेस के लिए भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।