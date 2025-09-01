Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में हुई लड़ाई की सारे हदें पार, Baseer Ali और Farhana Bhat ने तोड़ डाले सारे नियम! फिर दोहराया गया इतिहास

Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस सीजन 19' में एक बार फिर इतिहार दोहराया जाने वाला है। बसीर और फरहाना गुस्से में सारी हदें पार कर दी है। दोनों के बीच उसी तरह से झगड़ा हुआ जिस तरह से 'बिग बॉस सीजन 2' में संभावना सेठ और राजा चौधरी के बीच हुआ था।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 14:51:46 IST

Baseer Ali-Farhana Bhat
Baseer Ali-Farhana Bhat

Baseer Ali-Farhana Bhat Big Fight:  बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ सलमान खान (Salman Khan) का ये शो काफी वाइल्ड होता जा रहा है। शो की शुरूआत से ही घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अब एक बार फिर घर में ड्रामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरहाना भट्ट (Farhana Bhat) की वापस एंट्री ने घर का रूख ही बदल दिया है। एक्ट्रेस अपने साथ खूब सारे लड़ाई-झगड़े लेकर वापस घर में लौट आई हैं। वहीं अब फरहाना और बसीर अली की बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों कभी भी एक बात पर सहमत नजर नहीं आते हैं। कह सकते हैं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है. 

फरहाना भट्ट और बसीर अली के बीच हुआ झगड़ा 

बिग बॉस के घर में शुरू हुई दोनों के बीच छोटी-छोटी लड़ाई अब बड़े झगड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। इस लड़ाई के साथ ही सीजन में ड्रामा और भी बढ़ता जा रहा है। बिग बॉस के घर में सीजन 2 का इतिहास एक बार फिर दोहराता हुआ नजर आ रहा है। अब फरहाना भट्ट और बसीर अली (Baseer Ali) का झगड़ा लोगों को उसी सीजन की याद दिला रहा है। दरअसल सीजन 2 में संभावना सेठ और राजा चौधरी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। अब इसी फ्लैशबैक को दर्शक एक नए अंदाज में देखने वाले हैं। 

सामने आया बिग बॉस 19 का नया प्रोमो 

दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। जिसमें पहले फरहाना भट्ट की नीलम गिरी के साथ लड़ाई होती है। प्रोमो में दोनों एक दूसरे से जबरदस्त भिड़ते नजर आए। लड़ाई के बाद नीलम रोती हुई भी नजर आईं। इसके बाद बसीर और फरहाना का झगड़ा शुरू हो गया। बसीर ने गुस्से में आकर फरहाना का बिस्तर पानी में फेंक दिया। 

बिग बॉस के घर में दोहराया इतिहास 

वीडियो में बसीर फरहाना की चादर पूल में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ बिग बॉस सीजन 2 में भी देखने को मिला था। राजा चौधरी और संभावना सेठ के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो गया था। जिसके बाद राजा चौधरी ने संभावना के बिस्तर पर पानी फेंक दिया था। सबसे पहले उन्होंने बेड का समान जमीन पर फेंका फिर बाल्टी से पानी भर पर बिस्तर पर फेंक दिया। 

Tags: Baseer AliFarhana Bhatsalman khan
