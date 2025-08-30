Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल

Bigg Boss 19 का मंच हमेशा से ही फिल्म प्रमोशंस के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। इसी कड़ी में इस हफ्ते शो पर पहुंची ‘बागी 4’ की टीम, जिसमें शामिल थे फिल्म के लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ और उनकी को-स्टार्स। मंच पर उनकी एनर्जी और मस्ती ने एपिसोड को पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भर दिया।

शो के होस्ट सलमान खान ने सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का गर्मजोशी से स्वागत किया। टाइगर ने स्टेज पर आते ही सलमान और दर्शकों को नमस्ते कर अभिवादन किया। उनकी एंट्री के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस ने भी रेड कार्पेट जैसी एंट्री की और अपने स्टाइलिश लुक से शो में ग्लैमर का तड़का लगाया। हरनाज संधु और सोनम बाजवा की खूबसूरती ने शो के मंच पर चार चांद लगा दिए।

बिग बॉस के मंच पर लगाया तड़का

सेट पर सभी ने फिल्म और शूटिंग से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर किए। टाइगर श्रॉफ ने बताया कि ‘बागी 4’ में एक्शन सीक्वेंसेज पहले से भी ज्यादा दमदार और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं। वहीं, उनकी को-स्टार्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह फिल्म न सिर्फ एक्शन बल्कि इमोशन्स से भी भरपूर है।

कब रिलीज होगी ‘बागी 4’

सलमान खान और टाइगर की ऑन-स्टेज बॉन्डिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोनों ने मिलकर कुछ मजेदार टास्क भी करवाए। घरवाले भी इस मौके को खूब एंजॉय करते दिखे। लेटेस्ट एपिसोड में ‘बागी 4’ के गानों की झलक भी दिखाई गई, जिसे देखकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया। कुल मिलाकर, बागी 4 की टीम ने बिग बॉस 19 के मंच पर आकर फिल्म का शानदार प्रमोशन किया और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।