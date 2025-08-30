Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल

Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल

Baaghi 4 On Bigg Boss 19: बिग बॉस के के मंच पर बागी 4 की टीम पहुंची। सलमान खान संग टाइगर श्रॉफ और उनकी को-स्टार्स ने फिल्म प्रमोशन के दौरान जबरदस्त धमाल मचाया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 30, 2025 21:01:41 IST

Baaghi 4 Team In BB 19
Baaghi 4 Team In BB 19

Bigg Boss 19 का मंच हमेशा से ही फिल्म प्रमोशंस के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। इसी कड़ी में इस हफ्ते शो पर पहुंची ‘बागी 4’ की टीम, जिसमें शामिल थे फिल्म के लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ और उनकी को-स्टार्स। मंच पर उनकी एनर्जी और मस्ती ने एपिसोड को पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भर दिया।

शो के होस्ट सलमान खान ने सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का गर्मजोशी से स्वागत किया। टाइगर ने स्टेज पर आते ही सलमान और दर्शकों को नमस्ते कर अभिवादन किया। उनकी एंट्री के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस ने भी रेड कार्पेट जैसी एंट्री की और अपने स्टाइलिश लुक से शो में ग्लैमर का तड़का लगाया। हरनाज संधु और सोनम बाजवा की खूबसूरती ने शो के मंच पर चार चांद लगा दिए।

View this post on Instagram

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

बिग बॉस के मंच पर लगाया तड़का

सेट पर सभी ने फिल्म और शूटिंग से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर किए। टाइगर श्रॉफ ने बताया कि ‘बागी 4’ में एक्शन सीक्वेंसेज पहले से भी ज्यादा दमदार और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए हैं। वहीं, उनकी को-स्टार्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह फिल्म न सिर्फ एक्शन बल्कि इमोशन्स से भी भरपूर है।

Bigg Boss 19 : पहले ‘वीकेंड के वार’ पर Salman Khan ने ली तान्या मित्तल की क्लास, इस कंटेस्टेंट पर भी बरसा कहर

कब रिलीज होगी ‘बागी 4’

सलमान खान और टाइगर की ऑन-स्टेज बॉन्डिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोनों ने मिलकर कुछ मजेदार टास्क भी करवाए। घरवाले भी इस मौके को खूब एंजॉय करते दिखे। लेटेस्ट एपिसोड में ‘बागी 4’ के गानों की झलक भी दिखाई गई, जिसे देखकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया। कुल मिलाकर, बागी 4 की टीम ने बिग बॉस 19 के मंच पर आकर फिल्म का शानदार प्रमोशन किया और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

Tags: bigg boss 19salman khanTiger Shroff
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल
Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल
Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल
Bigg Boss 19: ‘बागी 4’ की टीम ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, Salman Khan संग मचाया धमाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?