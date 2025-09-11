Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में मचा बवाल, Awez Darbar से भिड़े Baser Ali, हाथा-पाई पर उतरी बात

Awez Darbar-Baseer Ali Fight: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में आवेज दरबार और बसीर अली के बीच तगड़ी बहस और झगड़ा हुआ. ये लड़ाई कैप्टेंसी टास्क के दौरान हुई. शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 20:24:13 IST

Bigg Boss 19 Latest promo: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में तीसरे हफ्ते के कैप्टेंसी टास्क के दौरान एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला. हमेशा शांत रहने वाले कंटेस्टेंट आवेज दरबार (Awez darbar) और बसीर अली (baser ali) के बीच जमकर बहस हुई. हल्की-फुल्की नोक-झोंक के बाद इस बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया. इस टास्क में दोनों की टीमों के बीच कॉम्पिटीशन चल रहा था. इस बीच बसीर ने आवेज से निष्पक्ष रहने की अपील की.

आवेज ने इसका विरोध करते हुए बसीर से ऊंची आवाज में बात करने से मना किया. बसीर ने जवाब में कहा, ‘तू क्या करेगा?’ बस इसी एक लाइन ने माहौल को गरमा दिया. इस दौरान शहबाज बदेशा, नतालिया, मृदुल और जीशान जैसे कंटेस्टेंट्स ने बीच-बचाव किया, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि बसीर ने साफ कह दिया, ‘जो करना है, सबके सामने करूंगा. जो उखाड़ना है उखाड़ ले.’ इस पर आवेज का गुस्सा और भड़क गया, और उन्होंने पूरे घर में चिल्लाते हुए कहा कि वह बसीर से डर गए हैं.

यहां देखें लेटेस्ट प्रोमो



इंटरनेट पर मचा बवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कई यूज़र्स ने लिखा कि बिग बॉस के घर में आखिरकार आवेज ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, जबकि कुछ ने बसीर के रवैये की आलोचना की. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि ‘फाइनली आवेज ने अपने लिए स्टैंड लिया, यही असली बिग बॉस का खेल है।’

दिलचस्प होगी वीकेंड का वार

शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है.  अब देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड का वार में सलमान खान इस झगड़े पर क्या कहते हैं और किसका सफर यहां खत्म होता है.

Tags: awez darbarbaser alibaser awez fightbigg boss 19Bigg Boss 19 latest promo
