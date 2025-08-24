Bigg Boss 19: सिंगर अमाल मलिक बनेंगे सलमान खान के शो का हिस्सा, अरमान की पोस्ट से खुला एंट्री का राज…खुद के भाई को छोड़ सभी को कहा Best Of Luck

Bigg Boss 19 Armaan Malik Post Before Amaal Malik Entry: सलमान खान के धमाकेदार शो ‘बिग बॉस’ को शुरू होने में अब कुछ ही पल बाकी है। यह शो एक बार फिर टीवी पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ‘बिग बॉस 19’ के प्रीमियर को लेकर दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। फैंस की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर है। ‘बिग बॉस 19’ में कई टीवी, बॉलीवुड स्टार्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर एंट्री लेने जा रहे हैं। शो के प्रोमो मेकर्स ने रिलीज कर दिए है।

अमाल मलिक लेंगे शो में एंट्री

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक भी एंट्री लेने जा रहे हैं। उनकी एंट्री से पहले उनके छोटे भाई और सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अरमान की यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

best of luck to the others 🙏🏻 pic.twitter.com/CZcYY0u4Sr — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) August 24, 2025







भाई को छोड़ सभी को कहा All The Best

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में अमाल मलिक एक नई पहचान बनाने के लिए आ रहे हैं। उनकी शो में एंट्री से जुड़ा एक प्रोमों भी सामने आ चुका है। जिसमें वह ‘कौन तुझे…’ गाना गाते हुए एंट्री लेते नजर आ रहे हैं। अरमान मलिक ने अपनी पोस्ट में तस्वीर साझा की है। जिसमें एक यूवक हाथ जोड़े हुए नजर आ रहा है। इसके कैप्शन में अरमान ने लिखा, “दूसरों को ढेर सारी शुभकामनाएं।” अरमान इस पोस्ट के जरिए ‘बिग बॉस 19’ के बाकी कंटेस्टेंट्स को आगाह कर रहे हैं। ताकी वह अमाल मलिक से जितना हो सके दूर रहें।