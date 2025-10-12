Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप
Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप

Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप

Amaal Tanya Breaks Friendship: बिग बिॉस 19 के घर में अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार आ गई है. मालती चहर आए दिन नए गेम कर रही हैं. जानें इस हफ्ते घर में क्या हुआ और कौन किसके साथ है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 12, 2025 7:14:15 PM IST

Amaal Mallik Tanya MIttal
Amaal Mallik Tanya MIttal

BB19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में रिश्तों का समीकरण दिन-ब-दिन बदलता नजर आ रहा है. शुरुआत में अमाल (Amaal mallik) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की जोड़ी को घर की सबसे मजबूत दोस्ती माना जा रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी साफ दिखाई दे रही है. बीती रात वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या को जमकर क्लास लगाई. साथ ही नीलम को भी समझाया गया कि वह घर में बहुत कम नजर आ रही हैं और उनका कोई स्पष्ट ओपिनियन सामने नहीं आता.

सलमान ने तान्या से यह भी पूछा कि अगर वह सच नहीं बोल रही हैं तो उनकी दोस्ती टूट सकती है. इस दौरान घर में पुराने और नए रिश्तों की हलचल देखने को मिली. अमाल और तान्या के बीच बहस किचन ड्यूटी को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पर्सनल कमेंट्स तक पहुंच गई. तान्या ने कहा कि अमाल हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं और अपनी राय दूसरों पर थोपते हैं, जबकि अमाल ने तान्या पर आरोप लगाया कि वह दूसरों के सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं. अब दोनों एक-दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं और घर में यह दूरी साफ दिखाई दे रही है.

नए ग्रुप की एंट्री

इसी बीच, घर में नए ग्रुप की एंट्री ने गेम को और रोमांचक बना दिया है. मॉडल और एक्ट्रेस मालती चहर (Malti Chahar) हाल ही में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट (Wild Card Contestant) के रूप में शो में शामिल हुई हैं और अब नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हैं. मालती ने पहले ही नीलम और राघव के साथ हाथ मिलाया है और उनका कहना है कि उनका उद्देश्य घर में पॉजिटिव एनर्जी लाना है. हालांकि, कुछ हाउसमेट्स का मानना है कि यह सिर्फ रणनीति है ताकि पुराने ग्रुप्स को तोड़ा जा सके.

बीती रात जीशान ने भी सलमान को बताया कि उन्होंने मालती को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है. इस बदलाव के बाद नीलम और तान्या काफी परेशान नजर आईं. नीलम ने तान्या को रोने से भी मना किया और कहा कि अगर तान्या द्वारा कही गई बातें झूठ निकलीं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए.

नए ट्विस्ट और रणनीतियां

बिग बॉस के घर में हर दिन नए ट्विस्ट और रणनीतियां सामने आती रहती हैं. अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार, मालती चहर का नया ग्रुप और घर के बाकी हाउसमेट्स के बीच बदलते समीकरण दर्शकों के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा ड्रामा बन गया है. अब यह देखना बाकी है कि घर के अंदर कौन किसके साथ रहता है और किसकी रणनीति काम करती है.

Tags: Amaal Mallikbigg boss 19malti chaharsalman khanTanya Mittal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप
Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप
Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप
Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप