Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की दोस्ती में दरार, मालती की एंट्री! घर में बन रहे नए ग्रुप

BB19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में रिश्तों का समीकरण दिन-ब-दिन बदलता नजर आ रहा है. शुरुआत में अमाल (Amaal mallik) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की जोड़ी को घर की सबसे मजबूत दोस्ती माना जा रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी साफ दिखाई दे रही है. बीती रात वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या को जमकर क्लास लगाई. साथ ही नीलम को भी समझाया गया कि वह घर में बहुत कम नजर आ रही हैं और उनका कोई स्पष्ट ओपिनियन सामने नहीं आता.

सलमान ने तान्या से यह भी पूछा कि अगर वह सच नहीं बोल रही हैं तो उनकी दोस्ती टूट सकती है. इस दौरान घर में पुराने और नए रिश्तों की हलचल देखने को मिली. अमाल और तान्या के बीच बहस किचन ड्यूटी को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पर्सनल कमेंट्स तक पहुंच गई. तान्या ने कहा कि अमाल हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं और अपनी राय दूसरों पर थोपते हैं, जबकि अमाल ने तान्या पर आरोप लगाया कि वह दूसरों के सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं. अब दोनों एक-दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं और घर में यह दूरी साफ दिखाई दे रही है.

नए ग्रुप की एंट्री

इसी बीच, घर में नए ग्रुप की एंट्री ने गेम को और रोमांचक बना दिया है. मॉडल और एक्ट्रेस मालती चहर (Malti Chahar) हाल ही में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट (Wild Card Contestant) के रूप में शो में शामिल हुई हैं और अब नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हैं. मालती ने पहले ही नीलम और राघव के साथ हाथ मिलाया है और उनका कहना है कि उनका उद्देश्य घर में पॉजिटिव एनर्जी लाना है. हालांकि, कुछ हाउसमेट्स का मानना है कि यह सिर्फ रणनीति है ताकि पुराने ग्रुप्स को तोड़ा जा सके.

बीती रात जीशान ने भी सलमान को बताया कि उन्होंने मालती को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है. इस बदलाव के बाद नीलम और तान्या काफी परेशान नजर आईं. नीलम ने तान्या को रोने से भी मना किया और कहा कि अगर तान्या द्वारा कही गई बातें झूठ निकलीं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए.

नए ट्विस्ट और रणनीतियां

बिग बॉस के घर में हर दिन नए ट्विस्ट और रणनीतियां सामने आती रहती हैं. अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार, मालती चहर का नया ग्रुप और घर के बाकी हाउसमेट्स के बीच बदलते समीकरण दर्शकों के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा ड्रामा बन गया है. अब यह देखना बाकी है कि घर के अंदर कौन किसके साथ रहता है और किसकी रणनीति काम करती है.