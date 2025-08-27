Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Amaal Mallik Mimicry: बिग बॉस 19 के घर में म्यूजिक कम्पोजर अमाल मलिक की एंट्री से जैसे घर में एक नया तड़का लग गया हो! हाल ही में शेयर किए गए प्रोमो वीडियो में उन्होंने घरवालों की हूबहू मिमिक्री कर सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया। इस वीडियो में अमाल ने नीलम गिरी, नतालिया जानोसझेक, और तान्या मित्तल जैसी कंटेस्टेंट्स की आवाज और अंदाज की मिमिक्री की, और उनका अंदाज इतना मजेदार था कि सारे घरवाले ठहाके मारकर हसने लगे। मेकर्स ने फैंस की प्रतिक्रिया को लेकर लिखा- “अमाल मलिक की स्पॉट-ऑन मिमिक्री ने बनाया घरवालों को दीवाना!”

इसी दौरान एक अनदेखा वीडियो भी सामने आया, जिसमें अमाल ने आवेज दरबार, प्रणीत मोरे और अपनी खुद की भी मिमिक्री की और हर बार उनके अंदाज पर घरवाले दिल से हंसते दिखे। यह सीन दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर अमाल की कॉमेडी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

लेकिन, सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, अमाल मलिक इस सीजन में एक गहरी सोच को लेकर भी आए हैं। उन्होंने खुलकर बताया कि मीडिया में लोगों ने उन्हें अक्सर गलत पहचान लिया। कई बार उन्हें अरमान मलिक, विक्की कौशल, रणवीर सिंह और आदित्य रॉय कपूर समझ लिया गया। उन्हें यह गलतफहमी तोड़नी थी और उन्हें अपनी असली पहचान बनानी थी।

यहां देखें वीडियो







इसके अलावा, अमाल ने बिग बॉस के घर में प्रवेश से पहले अपनी क्लिनिकल डिप्रेशन, परिवार से दूरी और मानसिक मानसिक संघर्ष को लेकर जो खुलासे किए, उसने लोगों को उनके मन की दुनिया से जुड़ने का मौका दिया। वह भावनात्मक रूप से भी अब शुरुआत कर चुके हैं, जहां उन्होंने बताया कि कभी परिवार के पास रोटी तक नहीं होती थी, उस संघर्ष ने उन्हें बदल दिया। घर में उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर भावनात्मक ईमानदारी तक अमाल मलिक बिग बॉस 19 में एक ऐसा कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं जो हंसी, म्यूजिक और असल जीवन की कहानियों को बखूबी पेश कर रहे हैं।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!