Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Bigg Boss 19 में अमाल मलिक ने अपनी मिमिक्री और कॉमिक टाइमिंग से घरवालों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया। जानें कैसे म्यूजिक कम्पोजर ने इमोशन्स और एंटरटेनमेंट दोनों से बनाई अपनी अलग पहचान।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 21:13:27 IST

Amaal mallik Mimicry
Amaal mallik Mimicry

Amaal Mallik Mimicry: बिग बॉस 19 के घर में म्यूजिक कम्पोजर अमाल मलिक की एंट्री से जैसे घर में एक नया तड़का लग गया हो! हाल ही में शेयर किए गए प्रोमो वीडियो में उन्होंने घरवालों की हूबहू मिमिक्री कर सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया। इस वीडियो में अमाल ने नीलम गिरी, नतालिया जानोसझेक, और तान्या मित्तल जैसी कंटेस्टेंट्स की आवाज और अंदाज की मिमिक्री की, और उनका अंदाज इतना मजेदार था कि सारे घरवाले ठहाके मारकर हसने लगे। मेकर्स ने फैंस की प्रतिक्रिया को लेकर लिखा- “अमाल मलिक की स्पॉट-ऑन मिमिक्री ने बनाया घरवालों को दीवाना!”  

इसी दौरान एक अनदेखा वीडियो भी सामने आया, जिसमें अमाल ने आवेज दरबार, प्रणीत मोरे और अपनी खुद की भी मिमिक्री की और हर बार उनके अंदाज पर घरवाले दिल से हंसते दिखे। यह सीन दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर अमाल की कॉमेडी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

लेकिन, सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, अमाल मलिक इस सीजन में एक गहरी सोच को लेकर भी आए हैं। उन्होंने खुलकर बताया कि मीडिया में लोगों ने उन्हें अक्सर गलत पहचान लिया। कई बार उन्हें अरमान मलिक, विक्की कौशल, रणवीर सिंह और आदित्य रॉय कपूर समझ लिया गया। उन्हें यह गलतफहमी तोड़नी थी और उन्हें अपनी असली पहचान बनानी थी।

यहां देखें वीडियो



इसके अलावा, अमाल ने बिग बॉस के घर में प्रवेश से पहले अपनी क्लिनिकल डिप्रेशन, परिवार से दूरी और मानसिक मानसिक संघर्ष को लेकर जो खुलासे किए, उसने लोगों को उनके मन की दुनिया से जुड़ने का मौका दिया। वह भावनात्मक रूप से भी अब शुरुआत कर चुके हैं, जहां उन्होंने बताया कि कभी परिवार के पास रोटी तक नहीं होती थी, उस संघर्ष ने उन्हें बदल दिया। घर में उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर भावनात्मक ईमानदारी तक अमाल मलिक बिग बॉस 19 में एक ऐसा कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं जो हंसी, म्यूजिक और असल जीवन की कहानियों को बखूबी पेश कर रहे हैं।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

Tags: Amaal Malikbigg boss 19salman khansalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Bigg Boss 19: मिमिक्री से छाए अमाल मलिक, एंटरटेनमेंट और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?