Bigg Boss 19: अमाल मलिक की चौंकाने वाली एंट्री, डिप्रेशन और विवादों से जूझते हुए अब करेंगे नई शुरुआत?

बॉलीवुड में जब भी सॉफ्ट मेलोडीज या दिल छू लेने वाले गाने की बात होती है, तो अमाल मलिक का नाम सबसे आगे आता है। उनकी धुनें लाखों लोगों के दिल को छू चुकी हैं, कौन तुझे, सोच ना सके जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन, चमकती रोशनी के पीछे उनकी जिंदगी में ऐसे तूफान भी आए जिन्हें वे खुद सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने रख चुके हैं।

अमाल मलिक का ताल्लुक एक म्यूजिकल फैमिली से है। पिता डब्बू मलिक और अंकल अनु मलिक भी इंडस्ट्री के जाने-माने नाम हैं। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अमाल ने साल 2014 में जय हो फिल्म से म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की। फिर उन्होंने एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बना ली।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

डिप्रेशन से जूझ रहे थे सिंगर

लेकिन इसी सफलता के बीच उनकी निजी जिंदगी ने मुश्किल मोड़ ले लिया। साल 2025 की शुरुआत में अमाल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर कहा कि वे क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार से रिश्ते तक तोड़ दिए हैं। यह खबर सुनकर फैंस हैरान रह गए। हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया और चीजों को संभालने की कोशिश की।

सिर्फ इतना ही नहीं, अमाल अपने बोल्ड बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि “मैं धर्म को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूं।” उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। किसी ने उनकी तारीफ की, तो किसी ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

और अब जब बिग बॉस 19 का नया सीज़न शुरू हुआ है, अमाल का नाम कंटेस्टेंट लिस्ट में आना फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। प्रोमो में कौन तुझे की धुन बजते ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि यह आवाज अमाल की है। बाद में उनके पिता डब्बू मलिक ने भी इशारों-इशारों में इसकी पुष्टि कर दी। Bigg Boss 19 में अमाल मलिक की एंट्री सिर्फ एक रियलिटी शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यहां वो न सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरी लोगों से शेयर करेंगे बल्कि यह भी साबित करेंगे कि चुनौतियों से लड़कर भी इंसान आगे बढ़ सकता है।