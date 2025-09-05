Bigg Boss 19: Amaal Mallik का गुस्सा फूटा, फरहाना को कहा ‘ड्रामा बंद करो’

Bigg Boss Latest Episode: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर हमेशा ही ड्रामा और अनबन से भरा रहता है, लेकिन इस बार मामला इतना गरमा गया कि दर्शक भी हैरान रह गए। शुरुआत एक सामान्य बातचीत से हुई, जब तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और बसीर अली (Baseer Ali) आपस में चर्चा कर रहे थे। फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) भी उस चर्चा में अपनी राय रखने लगीं। घर के लिहाज से यह मामूली बात लग रही थी, लेकिन अमाल मलिक (Amaal Malik) को यह बिल्कुल रास नहीं आया।

अमाल ने कड़े लहजे में फरहाना को टोकते हुए कहा कि यह मामला केवल बसीर और तान्या के बीच है, इसमें किसी और की राय की जरूरत नहीं है। फरहाना ने शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह केवल अपनी समझ साझा कर रही थीं, लेकिन अमाल का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने फरहाना पर ताना मारते हुए कहा कि क्या वह बसीर की वकील हैं? जब फरहाना ने इंकार किया, तो अमाल और भड़क गए।

अमाल ने फरहाना पर लगाए आरोप

उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने फरहाना पर ड्रामा करने का आरोप तक लगा दिया। अमाल ने कहा कि फरहाना हर बार ध्यान खींचने के लिए बीच में आती हैं और इस बार भी वही कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है हर चीज पर पर्सपेक्टिव देने की, ये बहस तुम्हारी नहीं है। इस पर फरहाना ने पलटकर कहा कि तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव होता नहीं है।

सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियो

घर का माहौल इस बहस के बाद पूरी तरह बदल गया। फरहाना अपनी जगह समझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अमाल के गुस्से के आगे उनकी आवाज दब गई। बाकी घरवाले भी इस अचानक बढ़े विवाद को देखकर चुप रह गए। सोशल मीडिया पर इस झगड़े की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग अमाल के रवैये को जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव बता रहे हैं, वहीं कुछ दर्शकों का मानना है कि फरहाना को दूसरों की लड़ाई में दखल देने से बचना चाहिए था।