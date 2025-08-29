Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क के बाद फूट-फूटकर रोए Abhishek Bajaj, वजह घर का ये सदस्य है

Abhishek Bajaj Cries: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर आए दिन नए-नए ड्रामे और इमोशनल मोमेंट्स से भर रहा है। ताजा एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क (Captaincy Task) के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी घरवालों को हैरान कर दिया। अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj), जो शुरुआत से ही खेल को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग अंदाज में खेलते दिख रहे थे, अचानक सबके सामने फूट-फूटकर रो पड़े। वजह बने उनके साथी और दोस्त माने जाने वाले बसीर अली।

दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के दौरान घरवालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों के बीच टास्क को लेकर झगड़ा हुआ। बसीर और नेहल उन्हें टास्क के दौरान प्रोवोक करते नजर आए। वहीं, अभिषेक बहुत अग्रेसिव हो गए और गुस्से में अपनी टीशर्ट फाड़ दी और चिल्लाने लगे। इस दौरान जीशान कादरी अभिषेक को समझाते भी नजर आ रहे थे। वो कहते दिखे कि अपने टास्क पर ध्यान देते हुए लोगों की बातों को नजरअंदाज करो।

पहले भी हो चुकी है नेहल और बजाज की लड़ाई

उसी के बाद कुनिका को घर का कैप्टेन घोषित कर दिया गया। बाद में गार्डन एरिया में अभिषेक को कैमरे में रोता हुआ कैद किया गया। इसके पहले चिकन को लेकर अभिषेक और नेहल के बीच जंग छिड़ चुकी है। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ का एक प्रोमो सामने आया था जिसमें नेहल चूडासमा अभिषेक बजाज से पूछती हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। इस पर अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है। फिर नेहल कहती हैं कि ‘यहां तो चिकन ही नहीं है, मैं क्या भूखी रहूं?’ नेहल को जवाब देते हुए अभिषेक कहते हैं कि ‘बहुत लोग खाते हैं चिकन और भर-भर कर खाते हैं।