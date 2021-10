नई दिल्ली. बिग बॉस 15 के घर में अभी कुछ ही दिन बीते हैं और जंगल में लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रतीक सहजपाल (Prateek Sahajpal) हों, मिश अय्यर, करण कुंद्रा, जय भानुशाली या अफसाना खान, घर में लगभग सभी के बीच जुबानी जंग चल रही है। हाल के एपिसोड में बिग बॉस द्वारा प्रतियोगियों को अपना पहला टास्क दिए जाने के बाद जय और प्रतीक के बीच चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं। इसमें ‘जंगलवासियों’ को आने वाले दिनों के लिए जंगल क्षेत्रों में जीवित रहने का नक्शा दिया गया। इसी दौरान प्रतीक ने चोरी करने और उसे छुपाने का सोचा लेकिन जय जैसे ही उसकी तलाश करने लगा तो वह चिढ़ जाता है और उसे धक्का दे देता है।

जल्द ही, उनकी लड़ाई हिंसक सड़क पर आ गई और गालियां दी गईं। दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया जिससे कांच का डिवाइडर टूट गया। लड़ाई खत्म होने के बाद बिग बॉस ने सभी को बुलाया और पूरे घर को हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर सजा दी। इतना ही नहीं प्रतीक को घर की संपत्ति को नष्ट करने के व्यवहार के लिए भी बुलाया गया था। जल्द ही, घर का माहौल गर्म हो जाता है क्योंकि हर कोई परिणाम के लिए प्रतीक को दोष देना शुरू कर देता है।

उमर रियाज ने बिग बॉस पर तंज कसते हुए कहा कि यह पागल है कि भले ही प्रतीक ने बात तोड़ दी लेकिन वे नामांकित हो रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक ​​कह दिया कि अब वे चीजों को तोड़ भी सकते हैं और एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। यहां तक ​​कि विशाल ने भी अपने विचार साझा किए और कहा कि जब वे दोनों फिजिकल हो गए तो उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया लेकिन अब फैसला लेने से पहले उन्हें दो बार सोचना होगा.

शो के प्रशंसकों ने ट्विटर पर अपनी राय साझा की। जहां कुछ ने प्रतीक का समर्थन किया, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उन्हें चिढ़ाने वाला बताया। देवोलीना भट्टाचार्य ने लिखा कि कैसे प्रतीक की वजह से हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, “अगर आप सब अभी भी सोच रहे हैं कि प्रतीक सहजपाल के वजहसे घरवाले नामांकित हुए हैं..

उन लोगों के लिए, बिग बॉस 15 सोम-शुक्र को रात 10.30 बजे प्रसारित करता है और शनिवार और सूर्य पर सप्ताहांत का वार एपिसोड के दौरान सुपरस्टार-होस्ट सलमान खान को आमंत्रित करता है। इस सीजन में जिन हस्तियों ने घर में जगह बनाई है, वे हैं- जय भानुशाली, उमर रियाज, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, विधि पंड्या, डोनल बिष्ट, विशाल कोटियन, अफसाना खान, सिम्बा नागपाल, साहिल श्रॉफ, अकासा सिंह और ईशान सहगल।

#PratikSehajpal has been running the show for 3days already! The guy is in it, to win it! @BiggBoss @ColorsTVUK #BB15WithAA 🚀 — Anushka Arora (@Anushka_Arora) October 5, 2021

If you are all still thinking ki #PratikSehajpal k wajahse gharwaale nominate hue hai..😂🤣I wonder #PratikSehajpal k bina tumlog karte kya..#BB15 @BiggBoss @ColorsTV — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) October 5, 2021

