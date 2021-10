नई दिल्ली. बिग बॉस 15 सभी चर्चा का विषय बना हुआ। जय भानुशाली और करण कुंद्रा की कॉमिक टाइमिंग हो या शमिता शेट्टी और अफसाना खान की चीखने-चिल्लाने वाली लड़ाई या ईशान सहगल और मीशा अय्यर की ऑन-कैमरा पीडीए (स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन), बीबी 15 ने विवादों को भड़काने के लिए सभी सही सामग्री एकत्र की है। हाल ही के एक एपिसोड में, अफसाना (Afsana Khan) और शमिता आपस में भिड़ जाते हैं और एक-दूसरे का अपमान करते हुए तीखी बहस में पड़ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है. अफसाना शमिता को ‘गंदी औरत’ कहती हैं तो दूसरी तरफ शमिता भी करारा जवाब देती हैं।

सभी कंटेस्टेंट दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं. विशाल भी शमिता का समर्थन करते हैं। करण अफसाना से कहता है: “बस अफसाना”। हालांकि लड़ाई के बाद अफसाना पानी की बोतल फेंक कर खुद को मारती नजर आ रही है. एक दृश्य जिसने बिग बॉस 13 की कई शहनाज़ गिल की याद दिला दी, जिन्होंने अपने सीज़न में इसी तरह का प्रकोप किया था। देखिए अफसाना खान-शमिता शेट्टी की लड़ाई का वीडियो।

नेटिज़न्स ने ट्विटर पर पूछा कि क्या अफसाना शहनाज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। एक यूजर ने ट्वीट किया, ”क्या अफसाना शहनाज की तरह हरकत करने की कोशिश कर रही है? खुद को और सभी को मार रही है. बहुत परेशान करने वाला।” एक अन्य ने चुटकी लेते हुए कहा, “अफसाना भी #शहनाज़जी II शहनाज़ का खुद को मरना बी क्यूट लगता था या तेरा पागलपन लग रहा है.. कोशिश भी न करें.. कोई पसंद नहीं करने वाला” बनने की असफल कोशिश कर रही है। देखें कि अफसाना खाना और शमिता शेट्टी की लड़ाई पर नेटिज़न्स ने कैसे प्रतिक्रिया दी।

‘बिग बॉस 15’ का घर दिन-ब-दिन एक युद्ध के मैदान में बदल रहा है, जिसमें प्रतियोगी चालाक रणनीतियों के साथ आ रहे हैं, और प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। पहले के एपिसोड में हमने विशाल कोटियन को शमिता शेट्टी के साथ मिलकर घर में प्रवेश करने की एक नई योजना के लिए देखा था। वहीं दूसरी ओर जय भानुशाली और करण कुंद्रा के बीच भी विवाद हुआ, जो इस सीजन में अब तक अच्छे दोस्त बने हुए हैं।

I'm still not able to understand what Afsana is actually doing in the show. She is looking stupid from all angles now. If she is trying to copy shehnaaz then she has failed miserably. Shehnaaz was entertaining but this wanna be copy is irritating to the core. 🙄🙄#BiggBoss15

— intelligent_zombie😈 (@hmlt1998) October 11, 2021