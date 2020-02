बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बिग बॉस 13 के ग्रांड फिनाले में शहनाज गिल के फैन्स के लिए बुरी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो शहनाज गिल विजेता के नाम की घोषणा से पहले ही बाहर हो गईं हैं. बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच बिग बॉस सीजन 13 की जीत हार का सीधा मुकाबला होगा. शहनाज से पहले पारस छाबड़ा, रश्मी देसाई और आरती भी शो से बाहर हो चुकी हैं.

शहनाज गिल पंजाब बेस्ड सिंगर और एक्टर हैं जो बिग बॉस हाउस में सबसे शानदार एंटरटेनर के रूप में ऊभरकर सामने आईं. शहनाज गिल का सिद्धार्थ शुक्ला से रिश्ता भी काफी चर्चाओं में रहा. दोनों ने बिग बॉस के घर में एक साथ काफी समय गुजारा. शहनाज अक्सर सिद्धार्थ के सामने अपना प्यार जाहिर करती नजर आईं लेकिन सिद्धार्थ ने कभी हामी नहीं भरी. इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ.

Confirmed: It has come down to just two

ASIM Vs SIDHARTH

All the hard works and strategies will finally payoff now.

Who will triumph?💪💪

— MR KHABRI (@mr_khabrii) February 15, 2020