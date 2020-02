बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Bigg Boss 13 Grand Finale: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 13 ग्रांड फिनाले के दिन काफी विवादों में आ गया है. कलर्स चैनल की एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि बिग बॉस का यह सीजन फिक्स्ड है और कम वोट मिलने के बावजूद टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को जीताने की कोशिश की जा रही है. फरिहा नामक कर्मचारी कलर्स चैनल में प्रड्यूसर हैं और उन्होंने चैनल पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है.

फरिहा के आरोप के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. साथ ही कई सिलेब्रिटीज फरिहा के दावे के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं. आपको बता दूं कि कुछ समय में बिग बॉस 13 के विनर की घोषणा की जाएगी और सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

फरिहा के समर्थन में मीरा चोपड़ा और कमाल आर खान के साथ ही अन्य सिलेब्रिटी उठ खड़े हुए हैं. मीरा चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि बिग बॉस समेत और कई रियलिटी शो पर ये आरोप लगते रहे हैं कि यह जैसा दिखता है, वैसा होता नहीं. फरिहा ने हिम्मत का काम किया है.

I have decided to quit my job at @ColorsTV. I had a tremendous time working with the creative department but I can't demean myself being part of a fixed show. The channel is keen on making Siddharth Shukla the Winner despite less votes. Sorry, I can't be part of it. #BiggBoss — Feriha (@ferysays) February 15, 2020

Just informed by a colleague Creatives & programming heads are under great pressure after seeing global support for Asim Riaz. Meeting underway.

Continue showing your support.. Maybe this forces them to change decision. @ColorsTV #BiggBoss — Feriha (@ferysays) February 15, 2020

#SidharthShukla is trending because of the #MeToo allegations levelled by ex @BiggBoss Winner #ShilpaShinde. By crowining him as the Winner, @ColorsTV will not only insult victims and survivors of domestic violence but will also promote this sick behavior. @Sudhanshu_Vats — Feriha (@ferysays) February 15, 2020

उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ शुक्ला और कश्मीरी मॉडल के समर्थन में लगभग हर दिन ट्विटर ट्रेंड्स चलते हैं और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है. माना जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से बिग बॉस 13 की विनर ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन फरिहा के आरोप के बाद मामला दिलचस्प हो गया है और आसिम रियाज का पलड़ा बराबर लग रहा है.

Salute to you @ferysays for standing with truth. #AaaThoo on #ManishaSharma! She should be ashamed to cheat millions of viewers! https://t.co/pzWydp3Hnh — KRK (@kamaalrkhan) February 15, 2020

We knew this since long from a very inside source.. but proud of u fr taking this stand. Its unfair on others who r inside since so long! #BiggBoss https://t.co/nkvasiG0T9 — meera chopra (@MeerraChopra) February 15, 2020

