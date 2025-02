‘केसरी 2’ पर बड़ा अपडेट, रिलीज डेट का किया ऐलान, अक्षय के साथ आर माधवन की होगी जोड़ी

नई दिल्ली: अक्षय कुमार की ऐतिहासिक फिल्म ‘केसरी’ को काफी पसंद किया गया था. अब खिलाड़ी कुमार एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ इसका चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं. जी हां, इस बार ‘केसरी 2’ में अक्षय कुमार के साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. इन सबके बीच आज ‘केसरी चैप्टर 2’ की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. आइए यहां जानते हैं कि यह फिल्म सिनेमाघरों में कब आएगी?

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ‘केसरी 2’ वकील सी शंकरन नायर की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1920 के दशक में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ‘अभूतपूर्व लड़ाई’ लड़ी थी. शनिवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर केसरी चैप्टर 2 की रिलीज डेट की पुष्टि की.

AKSHAY KUMAR – R MADHAVAN – ANANYA PANDAY: ‘KESARI CHAPTER 2’ IS THE TITLE… NEW RELEASE DATE LOCKED… #KesariChapter2: The Untold Story Of Jallianwala Bagh is the title of #AkshayKumar, #RMadhavan and #AnanyaPanday starrer.

Directed by #KaranSinghTyagi, the film will arrive in… pic.twitter.com/KaWHuSfkQK

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 15, 2025