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इस दिन रिलीज होगी थलापति की ‘जन नायकन’, फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ी अपडेट

Jana Nayagan Release Date: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' पिछले कई महीनों से रिलीज को लेकर चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 24, 2026 8:10:11 PM IST

विजय
विजय


Vijay Thalapathy Jana Nayagan Release Date: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले कई महीनों से रिलीज को लेकर चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 

बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में कुछ विवादों के चलते ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी. 

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कब रिलीज होगी फिल्म 

जानकारी के अनुसार CBFC (सेंसर बोर्ड) से समय पर फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से इसकी रिलीज टाल दी गई थी. बाद में फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की खबरें भी सामने आई थीं. हाल ही में इसकी रिलीज डेट को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आई है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट पर ‘जन नायकन’ की रिलीज डेट 19 जून दिखाई जा रही है. वहीं बुकमायशो पर भी फिल्म की रिलीज जून महीने में अपडेट की गई है.

विजय थलापति के बारे में 

चंद्रशेखरन जोसेफ विजय भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेता हैं, जो मई 2026 से तमिलनाडु के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं. वे तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) नामक राजनीतिक दल के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. राजनीति में आने से पहले, वे तमिल सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता थे और भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक थे. उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं.

Tags: entertainmentVijay Thalapathy
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