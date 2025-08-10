नहीं मिला काम तो पानी की बोतल बेचने को मजबूर हुई ये हसीना! बहन संग शुरू किया ये अनोखा बिजनेस, झोंक दी पूरी जिंदगी की कमाई

Bhumi Pednekar Water Brand: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। उन्होंने हाल ही में अपना पानी का ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का नाम हिमालयन प्रीमियम वॉटर (Himalayan mineral water) है। इसकी सबसे मंहगी बोतल की कीमत 600 रूपये हैं। इस ब्रांड की कीमत काफई ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे भी एक खास वजह है। इस पानी की बोतल 2 साइज 500ML और 750ML है।

भूमि पेडनेकर ने लॉन्च किया अपना ब्रांड

भूमि पेडनेकर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बताया कि- इस बिजनेस के लिए वह अपने 17 साल की कमाई लगा चुकी है। 500ML की बोलत की कीमत 90 रूपये हैं। प्रीमियम प्लास्टिक की बोतलों की कीमल 90 रुपये है और कांच की बोतलों की कीमत 600 रुपये तक जाती हैं।

क्यों अलग है Backbay की पैकेजिंग?

Backbay की पैकेजिंग प्लास्टिक और कांच की बोतलों की पैकेजिंग से काफी अलग होती है। इसकी पैकेजिंग गेबल टॉप पेपर है। साथ ही पैकेट का कैप भी बायो कैप है। इसी कारण इस पानी की कीमत काफी ज्यादा है।

सगी भांजी के प्यार में अंधा हुआ डायरेक्टर…रीति-रिवाजों को तोड़ रचाई शादी, पहली पत्नी से तोड़ लिए सारे रिश्ते-नाते!

कई एक्ट्रेस रख चुकी है बिजनेस वर्ल्ड में कदम

भूमि पेडनेकर पहली एक्ट्रेस नहीं हैं, जो बिजनेस की शुरूआत कर रही हैं। एक्टिंग के साथ-साथ वह अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं। वहीं अब भूमी भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। भूमि ने बॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने साल 2015 में फिल्म ‘दम लगा के हइशा’ से अपने करियर की शुरूआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 60 किलो वजन बढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने कई पॉपूलर फिल्मों में काम किया।

Bigg Boss 19 में शामिल होगी हिमांशी नरवाल! पहलगाम आतंकी हमले में खो चुकी हैं अपना पति, Salman Khan के शो से देश को बताएंगी…