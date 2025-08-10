Home > मनोरंजन > नहीं मिला काम तो पानी की बोतल बेचने को मजबूर हुई ये हसीना! बहन संग शुरू किया ये अनोखा बिजनेस, झोंक दी पूरी जिंदगी की कमाई

नहीं मिला काम तो पानी की बोतल बेचने को मजबूर हुई ये हसीना! बहन संग शुरू किया ये अनोखा बिजनेस, झोंक दी पूरी जिंदगी की कमाई

Bhumi Pednekar Water Brand: भूमि पेडनेकर ने अपना पानी का ब्रांड लॉन्च किया है। इस बिजनेस की शुरूआत उन्होंने अपनी बहन के साथ की है। इस ब्रांड के पानी की कीमते आपको हैरान कर देगी।

Published: August 10, 2025 13:38:00 IST
Published: August 10, 2025 13:38:00 IST

Bhumi Pednekar Water Brand
Bhumi Pednekar Water Brand

Bhumi Pednekar Water Brand:  बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। उन्होंने हाल ही में अपना पानी का ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का नाम  हिमालयन प्रीमियम वॉटर (Himalayan mineral water) है। इसकी सबसे मंहगी बोतल की कीमत 600 रूपये हैं। इस ब्रांड की कीमत काफई ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे भी एक खास वजह है। इस पानी की बोतल 2 साइज 500ML और 750ML है। 

भूमि पेडनेकर ने लॉन्च किया अपना ब्रांड

भूमि पेडनेकर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बताया कि- इस बिजनेस के लिए वह अपने 17 साल की कमाई लगा चुकी है। 500ML की बोलत की कीमत 90 रूपये हैं। प्रीमियम प्लास्टिक की बोतलों की कीमल 90 रुपये है और कांच की बोतलों की कीमत 600 रुपये तक जाती हैं। 

क्यों अलग है Backbay की पैकेजिंग? 

Backbay की पैकेजिंग प्लास्टिक और कांच की बोतलों की पैकेजिंग से काफी अलग होती है। इसकी पैकेजिंग गेबल टॉप पेपर है। साथ ही पैकेट का कैप भी बायो कैप है। इसी कारण इस पानी की कीमत काफी ज्यादा है। 

कई एक्ट्रेस रख चुकी है बिजनेस वर्ल्ड में कदम 

भूमि पेडनेकर पहली एक्ट्रेस नहीं हैं, जो बिजनेस की शुरूआत कर रही हैं। एक्टिंग के साथ-साथ वह अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं। वहीं अब भूमी भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। भूमि ने बॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने साल 2015 में फिल्म ‘दम लगा के हइशा’ से अपने करियर की शुरूआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 60 किलो वजन बढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने कई पॉपूलर फिल्मों में काम किया। 

