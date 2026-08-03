Bhumi Pednekar Controversy: PM मोदी पर टिप्पणी से लेकर दुष्कर्म की धमकियों तक… भूमि पेडनेकर के वीडियो पर क्यों बढ़ा विवाद

भूमि पेडनेकर को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी बहस देखने को मिली है. मामला तब शुरू हुआ जब रविवार को उन्होंने एक वीडियो शेयर करके युवाओं को सलाह दी कि वे अपने गुस्से को बिना गाली-गलौज के जाहिर करें. उनका कहना था कि ऐसी भाषा हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है.

लेकिन उनकी यह सलाह कई लोगों को पसंद नहीं आई. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें पीटा गया और उन पर बंदूकें तानी गईं, तब वे खामोश क्यों थीं?

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना करने के बाद, जब भूमि को चुनिंदा मुद्दों पर बोलने के लिए घेरा गया, तो उन्होंने एक और नया वीडियो शेयर किया. इस बार उन्होंने ऑनलाइन बुलिंग और एक महिला प्रदर्शनकारी को मिल रही दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियों पर खुलकर अपनी बात रखी.

बुलिंग और ऑनलाइन धमकियों पर भूमि का रुख

भूमि ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, जिसमें एक युवा लड़की बेहद डरी हुई और टूट चुकी नजर आ रही थी. अभिनेत्री के मुताबिक, उस लड़की और उसकी मां को लगातार दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अमानवीय और गलत बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी मुद्दे पर अलग राय रखने की वजह से एक युवा लड़की के मन में इस तरह का खौफ पैदा करना बेहद शर्मनाक है.

मेंटल हेल्थ पर अभिनेत्री के विचार

एक पब्लिक फिगर होने के नाते भूमि ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि वे खुद भी इस तरह के उत्पीड़न (हैलसमेंट) का सामना कर चुकी हैं. वे अच्छे से समझती हैं कि ऐसी चीजें इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डालती हैं. उनका मानना है कि देश का असली विकास और प्रगति तभी संभव है, जब हम एकजुट होकर सही समय पर सही तरीके से अपनी मांगें रखें.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

भूमि के इस नए वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो सिर्फ अपनी गिरती इमेज को बचाने (डैमेज कंट्रोल) की एक कोशिश है. कुछ लोगों का कहना है कि अभिनेत्री को अपनी फैन फॉलोइंग खोने का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने यह स्टैंड लिया. वहीं कुछ यूजर्स का तर्क है कि भूमि को अपने पहले वीडियो की जगह शुरुआत में ही यह बात रखनी चाहिए थी.

आखिर क्या था पूरा विवाद?

पूरे विवाद की जड़ भूमि का वह पहला वीडियो था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की निंदा की थी. इसके बाद लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि जब छात्रों के साथ हिंसा हो रही थी तब तो वे चुप रहीं, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों को उनके व्यवहार पर ज्ञान देने के लिए सबसे आगे आ गई हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा.