Home > मनोरंजन > महिला प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरीं भूमि पेडनेकर, दुष्कर्म की धमकियों पर की कड़ी निंदा; यूजर्स बोले- ‘डैमेज कंट्रोल’

महिला प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरीं भूमि पेडनेकर, दुष्कर्म की धमकियों पर की कड़ी निंदा; यूजर्स बोले- ‘डैमेज कंट्रोल’

Bhumi Pednekar: बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस ने जंतर-मंतर पर आई कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को दुष्कर्म करने की धमकी देने वालों की निंदा की है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 3, 2026 5:53:54 PM IST

भूमि पेडनेकर
भूमि पेडनेकर


बीते दिनों अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी. अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक महिला प्रदर्शनकारी को टारगेट करके ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ बोल रही हैं. एक्टर ने महिला प्रदर्शनकारियों को दी जा रही दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियों की निंदा की.

भूमि पेडनेकर ने क्या कहा?

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने वीडियो में कहा, ‘मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, जिसमें प्रोटेस्ट में शामिल एक छोटी लड़की इंटरव्यू दे रही थी, और वह साफ तौर पर टूटी हुई और हिली हुई लग रही थी. उसका एक वीडियो वायरल हो गया था, और तब से उसे दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, यहां तक ​​कि उसकी मां को भी यही झेलना पड़ा. यह मंज़ूर नहीं है. हम किसी छोटी लड़की को बुली नहीं कर सकते. हम किसी छोटे बच्चे के मन में सिर्फ इसलिए डर नहीं भर सकते क्योंकि हम उसकी राय से सहमत नहीं हैं.’

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मेंटल हेल्थ पर इसका गहर असर पड़ता है

अभिनेत्री ने आगे बोला, ‘औरतों के तौर पर हमें वैसे भी बहुत हैरेसमेंट झेलना पड़ता है और एक पब्लिक फिगर के तौर पर, मैं उस अनुभव से गुज़री हूं. और मैं आपको बता नहीं सकती कि किसी की मेंटल हेल्थ पर इसका कितना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर होता है. हम सब बस यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे और जब हम एकता के साथ सही चीजों की, सही तरीके से मांग करेंगे, तो हम सही डेवलपमेंट देखेंगे। मैं बस यह सोचना चाहती थी.’

क्या था पुराना वीडियो?

एक्ट्रेस ने अपने पुराने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ गाली-गलौज करने के लिए प्रदर्शनकारियों की बुराई की थ. उनकी बातों पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए, जिसे उन्होंने उनका चुनिंदा गुस्सा बताया. कई यूज़र्स ने बताया कि एक्टर ने दिल्ली में स्टूडेंट्स के CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि प्रदर्शनकारियों को उनके बर्ताव के बारे में बताने का फैसला किया था. इसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था. 

यह खबर भी पढ़ें: सगाई के बाद खोया प्यार, फिर ताउम्र रहीं अकेली, जानिए नंदा और मनमोहन देसाई की अधूरी प्रेम कहानी

Tags: Bhumi Pednekar
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