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बाढ़ से जूझ रहे असम के लिए भूमि पेडनेकर ने बढ़ाया मदद का हाथ, बांटी सोलर लाइट; वीडिया भी आया सामने

Bhumi Pednekar: इन दिनों असम राज्य बाढ़ से परेशान है. बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर असम में बाढ़ राहत के काम में शामिल हुईं और प्रभावित परिवारों को सोलर लाइट बांटी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 6:11:48 PM IST

भूमि पेडनेकर ने असम बाढ़े से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री
भूमि पेडनेकर ने असम बाढ़े से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री


बाढ़ की मार झेल रहे असम राज्य के प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई सेलिब्रिटीज मदद के लिए सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन (BDRF) के साथ बाढ़ प्रभावित राज्य में गई थीं. और एक्ट्रेस ने लोगों की मदद की. 

एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर 

भूमि पेडनेकर ने BDRF का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह अंधेरे में कार से सफर करते हुए बताती हैं कि सड़क की जगह हर तरफ पानी भरा है.

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फिर देखा जाता है कि भूमि पेडनेकर लोगों को सोलर लाइट, खाना और राहत सामग्री बांटती दिखीं. उन्होंने बताया कि करीब तीन हफ्तों से पानी का स्तर कम नहीं हुआ है. ऐसे में सोलर लाइट की मदद से लोग रात में सांपों और दूसरे रेंगने वाले जीवों से बच सकेंगे. उन्होंने कहा कि यहां के हालात को समझने के लिए खुद आकर देखना जरूरी है.

भूमि पेडनेकर ने कैप्शन में क्या लिखा?

उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, ‘दिन का कोई भी समय हो, BDRF के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं. बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सोलर लाइट बांटी गईं, जो बिजली और सुरक्षित रोशनी की कमी से जूझ रहे हैं. टेम्पररी शेल्टर में रहने वाले परिवारों के लिए, सूरज डूबने के बाद रोशनी सिर्फ एक ज़रूरत से ज़्यादा है, यह सुरक्षा, आराम और उम्मीद लाती है.’

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Tags: assam floodBhumi Pednekar
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