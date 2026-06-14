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Netflix No.1 Trending Movie: थिएटर के बाद OTT पर भी बजा डंका, इस हॉरर-कॉमेडी ने हासिल की टॉप रैंकिंग

Netflix Trending Movie: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. थिएटर में 250 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली इस फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 2:40:08 PM IST

Netflix No.1 Trending Movie: थिएटर के बाद OTT पर भी बजा डंका, इस हॉरर-कॉमेडी ने हासिल की टॉप रैंकिंग


Netflix Trending Movie: आजकल थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों का सफर सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रहता. सिनेमाघरों में रन पूरा करते ही ज्यादातर फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती हैं. लेकिन इनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना लेती हैं और लोगों का ध्यान खींच लेती हैं.

हाल ही में एक नई फिल्म के आने से ओटीटी की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर एंट्री लेते ही नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली और पहले से ट्रेंड कर रही एक ओरिजिनल फिल्म को पीछे छोड़ दिया.

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 कौन सी फिल्म ने मारी बाजी?

ये फिल्म है भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार मेन रोल में नजर आए हैं. 17 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हुई ये फिल्म अब करीब दो महीने बाद 12 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई और आते ही टॉप ट्रेंडिंग फिल्म बन गई. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसमें परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव और वामिका गब्बी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

 कहानी क्या है?

फिल्म की कहानी अर्जुन नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बहन के साथ मंगलपुर के एक पुराने और रहस्यमयी हवेली में पहुंचता है. यहां वो अपनी बहन की शादी की तैयारी करता है, लेकिन गांव के लोग उसे इस जगह के बारे में चेतावनी देते हैं. कहा जाता है कि इस हवेली में ‘वधुसर’ नाम की एक खतरनाक आत्मा रहती है, जो शादी में शामिल दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है.

 ओटीटी पर फिल्म का रिस्पॉन्स

थिएटर में करीब 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अगर आप इसे बड़े पर्दे पर मिस कर चुके हैं, तो अब इसे घर बैठे आसानी से देख सकते हैं.
 

Tags: bhooth banglaentertainment newsnetflixNetflix Film
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