बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Bhoot Part One The Haunted Ship First Look Poster: करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन अब रोमांटिक और ऐतिहासिक सिनेमा के दौर से अलग हॉरर जोन की फिल्मों में एंट्री कर चुकी है और आज गुरुवार को धर्मा प्रोडक्शन की पहली हॉरर मूवी भूत पार्ट 1: द हॉन्टेड शिप का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया. भूत पार्ट 1 में विकी कौशल और भूमि पेडनेकर अपने फैंस को डराते नजर आने वाले हैं. भानू प्रताप सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म भूत पार्ट 1 का फर्स्ट लुक पोस्टर काफी डरावना दिख रहा है जिसमें विकी कौशल भूतों से घिरे नजर आ रहे हैं और डरे हुए हैं. करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन और धर्मा के सीईओ अपूर्व मेहता ने भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड हाउस का फर्स्ट लुक पोस्टर ट्विटर पर शेयर किया है.

आपको बता दूं कि भूत पार्ट 1 के जरिये करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के लोगो को भी काला कर दिया है और अपने प्रोडक्शन हाउस के थीम सॉन्ग को भी बदल दिया है. साथ ही कैप्शन लिखा है कि धर्मा प्रोडक्शन डार्क जोन में एंट्री कर रही है. भूत फिल्म के जरिये विकी कौशल और भूमि पेडनेकर भी पहली बार हॉरर फिल्मों में हाथ आजमा रहे हैं. यह फिल्म 22 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

उल्लेखनीय है कि इस फिल्म के जरिये करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन भारत में बनने वाली हॉरर मूवीज को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं. दरअसल, हिंदी या साउथ की फिल्मों में जितनी भी हॉरर फिल्में बनती हैं, उनका स्तर ऐसा होता है कि उन्हें दर्शकों की आलोचना झेलनी पड़ती है. भारत में बनने वालीं हॉरर फिल्में कॉमेडी बनकर रह जाती हैं, जिन्हें देख दर्शक डरने की जगह हंस देते हैं. ऐसे में करण जौहर हॉरर फिल्मों का लेवल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज घोस्ट स्टोरीज को भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.

