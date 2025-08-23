Home > भोजपुरी > बेहद छोटी ड्रेस पहने भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस Monalisa ने करवाया सेक्सी फोटोशूट, बोल्ड अंदाज में दिए कैमरे के सामने पोज

Monalisa Latest Instagram Photos: मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। इस तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद छोटी वाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही हैं। तस्वीरों में मोनालिसा का कातिलाना अंदाज देखने लायक है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 23, 2025 00:16:00 IST

Monalisa Latest Instagram Photos: मोनालिसा भोजपूरी इंडस्ट्र का जाना माना नाम है। वो अक्सर ही अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। मोनालिसा अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से बॉलीवुड एक्ट्रेसस को भी टक्कर देती हैं। मोनालिसा की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। ऐसे ही एक बार फिर एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रही है।

मोनालिसा की सेक्सी तस्वीरें

दरअसल, मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। इस तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद छोटी वाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही हैं। ड्रेस का डीप नेक एक्ट्रेस के लुक को और भी बोल्ड बना रहा है। तस्वीरों में मोनालिसा का कातिलाना अंदाज देखने लायक है।

मोनालिसा कातिलाना अंदाज

मोनालिसा ने अपने लुक को लाइट मेकअप, न्यूड आई मेकअप और ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया हैं। इस ड्रेस में एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों से अपनी नजरे नहीं हटा पा रहे हैं।

मोनालिसा वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट करे तो मोनालिसा (Monalisa) रियलिटी शो बिग बॉस में नजर चुकी हैं। मोनालिसा ने भोजपुरी के अलावा हिन्दी टीवी शो और वेब सीरीज में काम करने लगी। हाल ही में उनकी वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई है, जो काफी चर्चा में रही। इसके अलावा मोनालिसा टीवी सीरियल ‘जादू तेरी नजर’ में भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

