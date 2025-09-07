Home > मनोरंजन > ओटीटी > कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO

कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO

Rise And Fall: पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। उन्होंने हाल ही में 'राइज एंड फॉल' (Rise And Fall) शो में हिस्सा लिया है। शो में एंट्री लेते ही उन्होंने एक नई एक्ट्रेस को फिल्म का ऑफर दे दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 7, 2025 13:41:00 IST

Rise And Fall
Rise And Fall

Pawan Singh In Rise And Fall: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav) को गलत तरीके से  छुआ था। जिसका वी़डियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था। मामला बढ़ने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस से माफी भी मांगी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंजलि राघव की कमर पर कई बार टच किया था। जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब एक बार फिर वह अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। 

‘राइज एंड फॉल’ में नजर आए पवन सिंह

दरअसल, पवन सिंह ने अमेजन एमएक्स प्लेयर की नई सीरीज ‘राइज एंड फॉल’ (Rise And Fall) में हिस्सा लिया है। पहले एपिसोड में सब एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान पवन सिंह आकृति नेगी से बात करते नजर आए। वह सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। तभी पवन ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक कोई फिल्म की है। आकृति नेगी ने जवाब देते हुए कहा कि- नहीं क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला। आकृति नेगी ने शो में खुद को एक डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि- वह बिजनेस शुरू करने पर विचार कर रही हैं। 

View this post on Instagram

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

बॉडी के इस पार्ट पर टिकती है साउथ इंडस्ट्री के लोगों की ‘नजर’! एक्ट्रेस बोलीं- जूम करके…

इस एक्ट्रेस को फिल्म दिलाएंगे पवन 

आकृति नेगी (Akriti Negi) के जवाब पर पवन सिंह ने कहा कि वह आकृति नेगी को फिल्म दिलवाने के लिए मदद करेंगे। एक्टर ने आगे बताया कि वह अब तक 250 करीब फिल्मों में काम कर चुकी हैं। जिससे आकृति नेगी काफी ज्यादा प्रभावित नजर आईँ। उन्होंने पवन सिंह की इस कामयाबी पर तालियां भी बजाई। बता दें कि आकृति नेगी रोडीज 2024 में नजर आई थीं। वह स्प्लिट्सविला 15 भी जीत चुकी हैं। वह डांसर और एक्ट्रेस हैं और जल्द बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हैं।

  Dance Video: लड़की ने कैमरा के सामने किया ऐसा ‘बेहुदा’ डांस, लोगों ने लगाई ‘चीप’ कमेंट्स की झड़ी

Tags: akritiBhojpuri NewsPawan singhranjali raghavrise and fall
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO
कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO
कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO
कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?