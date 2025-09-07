कौन है वो लखनऊ की लड़की जिसके पीछे लट्टू बन घूम रहे Pawan Singh? वायरल हुआ VIDEO

Pawan Singh In Rise And Fall: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav) को गलत तरीके से छुआ था। जिसका वी़डियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था। मामला बढ़ने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस से माफी भी मांगी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंजलि राघव की कमर पर कई बार टच किया था। जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब एक बार फिर वह अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं।

‘राइज एंड फॉल’ में नजर आए पवन सिंह

दरअसल, पवन सिंह ने अमेजन एमएक्स प्लेयर की नई सीरीज ‘राइज एंड फॉल’ (Rise And Fall) में हिस्सा लिया है। पहले एपिसोड में सब एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान पवन सिंह आकृति नेगी से बात करते नजर आए। वह सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। तभी पवन ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक कोई फिल्म की है। आकृति नेगी ने जवाब देते हुए कहा कि- नहीं क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला। आकृति नेगी ने शो में खुद को एक डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि- वह बिजनेस शुरू करने पर विचार कर रही हैं।

इस एक्ट्रेस को फिल्म दिलाएंगे पवन

आकृति नेगी (Akriti Negi) के जवाब पर पवन सिंह ने कहा कि वह आकृति नेगी को फिल्म दिलवाने के लिए मदद करेंगे। एक्टर ने आगे बताया कि वह अब तक 250 करीब फिल्मों में काम कर चुकी हैं। जिससे आकृति नेगी काफी ज्यादा प्रभावित नजर आईँ। उन्होंने पवन सिंह की इस कामयाबी पर तालियां भी बजाई। बता दें कि आकृति नेगी रोडीज 2024 में नजर आई थीं। वह स्प्लिट्सविला 15 भी जीत चुकी हैं। वह डांसर और एक्ट्रेस हैं और जल्द बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हैं।

