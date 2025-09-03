Home > भोजपुरी > जेल की हवा खाएंगे भोजपुरी सुपरस्टार Pawan Singh? करोड़ों की ठगी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हुई FIR दर्ज

Pawan Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक के बाद एक विवादों में फंसे दिख रहे हैं, दरअसल एक्टर के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में ठगी का मुकदमा दायर करवा कराया और FIR दर्ज कराई गई है, जिसके बाद एक्टर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों फंसे है एक्टर कानूनी मामलों में और क्या है पूरा मुद्दा

Published By: chhaya sharma
Published: September 3, 2025 14:00:29 IST

Pawan Singh Controversy:  भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर आ रहे हैं और एक्टर एक के बाद एक विवादों में फंसे दिख रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक्टर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav)  के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे थे और उनको गलत तरीके से छू रहे थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी उनपर की गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में ठगी का मुकदमा दायर करवा कर FIR दर्ज कराई गई है, जिसके बाद एक्टर परमुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो चलिए जानते हैं आखिर फिर से क्यों फंसे है एक्टर कानूनी मामलों में और क्या है पूरा मुद्दा

पवन सिंह ने की करोड़ों रुपयों की ठगी

दरअसल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पवन सिंह (Pawan Singh) के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाने में 1.57 करोड़ की ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। भोजपुरी एक्टर पर आरोब है कि उन्होंने एक कारोबारी विशाल सिंह (Vishal singh) को भोजपुरी फिल्म में निवेश करने के नाम पर फसाया और धोखाधड़ी के साथ करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। पवन सिंह के साथ चार लोगों प्रेमशंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे का नाम भी FIR में दर्ज हुआ है, जिसके साथ मिलकर एक्टर ये ठगी की है। 

पवन सिंह ने दी थी जान से मारने की धमकी

बता दें कि पवन सिंह प्रेमशंकर राय, सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे पर बीएनएस की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। विशाल सिंह (Vishal singh) का एक होटल और टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है, उन्होंने बताया है कि मुंबई में पढ़ने के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उसकी पत्नी से हुई थी, उसी दौरान उन दोनों पति-पत्नी ने उन्हें भोजपुर फिल्म बनाने के नाम पर करीब 1.57 करोड़ रुपये निवेश करवाने के लिए फाया था और विश्वास दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी और मुनाफे के तौर पर लौटाई दी जाएंगी। इसके बाद कारोबारी विशाल सिंह किस्तों में करीब 32.60 लाख रुपये व्यापारियों के खाते में जमा किए और  फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन इवेंट पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब कारोबारी विशाल सिंह का आरोप है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उसे निर्माता दिखाया गया, वही जब पैसे की मांग की गई तो प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय टालमटोल करने लगे। इतना ही नहीं भोजपुरी एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) पर आरोप है कि उनकी तरफ से भी जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं अब कारोबारी विशाल सिंह की FIR दर्ज कराने पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाने के पुलिस वालों के इस केस पर जांच करने का आदेश दिए।

