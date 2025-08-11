भोजपुरी सुपस्टार निरहुआ ने किया लड़की को जोरदार चुम्मा! फिर जो हुआ देख आप भी रह जायेंगे दंग, यहां देखे पूरा वीडियों

Nirahua Best Movie Scene: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुप स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हमेशा खबरों में रहते हैं और फैंस के दिलों पर राज करते हैं। एक्टर का हर गाना और फिल्म सुपरहिट होती हैं। ऐसे में एक बार फिर निरहुआ खबरों में आए हैं, उन्होंने एक लड़की को जोर दार चुम्मा किया हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा हैं।

निरहुआ ने किया हीरोइन को जोरदार चुम्मा

दरअसल, निरहुआ हिंदुस्तानी का एक वीडियो क्लिप यूट्यूब पर काफी तेजी से वायरल हो रहा हैं। वायरल वीडियो में निरहुआ एक लड़की को जबरन चुम्मा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विलेन आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने ऐसी हरकत कैसे की, जिसके बाद निरहुआ जवाब में कहते हैं- हमारे यहां किसी काम को 11 बार करना बेहद शुभ माना जाता है, जिसके बाद विलन बेहद गुस्से में आ जाता है और निरहुआ को हिरोइन को दोबारा चुम्मा करने का चैलेंज देता है। इसके बाद आगे वीडियों में देखा जा सकता है कि निरहुआ हिरोइन को चुम्मा देने जाते हैं, लेकिन विलेन रोक लेता है और फिर दोनों के बीच खूब दौड़ भाग होती है। निरहुआ विलेन को झकाते रहते हैं और हिरोइन को चुम्मा लेते रहते हैं और इसी आपाधापी निरहुआ हिरोइन को सिविंग पूल में गिर जाते हैं और हिरोइन को जूरदार चुम्मा भी करते हैं। यूट्यूब पर वायरल हो रहा ये वीडियो बेहद मजेदार है और काफी ज्यादा बार देखा जा रहा हैं।

निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार

बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार माने जाते है, क्योंकि उनकी जबरदस्त एक्टिंग और दिलकश अवाज लोगों को बेहद पसंद है। निरहुआ भोजपुरी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्मे और गाने दिए हैं।