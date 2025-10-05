भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पहुंची पत्नी ज्योति सिंह, जमकर हुआ हंगामा; Video आया सामने

Pawan Singh and Jyoti Singh relation: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्तों में चल रहा तनाव लगातार सुर्खियों में है. लेकिन अब खबर आ रही है कि ज्योति सिंह अपनी पत्नी से मिलने लखनऊ के लुलु मॉल के पास स्थित सेलिब्रिटी गार्डन स्थित उनके आवास पर पहुंची हैं.

लेकिन वहां मामला और भी बड़ा हो गया. जानकारी के मुताबिक, पवन सिंह ने वहां पुलिस बुला ली. पवन सिंह ने मकान मालिक पर भी पुलिस बुला ली. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वैसे आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल चल रही है. पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तनाव चल रहा है.

ज्योति सिंह का वीडियो हो रहा वायरल

बता दें कि ज्योति सिंह, पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ वाले घर पर पहुंची हैं. इसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो और पुलिस आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के आखिरी में ज्योति सिंह रोते हुए भी नजर आ रही हैं. हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है या नहीं.

ज्योति सिंह ने का इमोशनल नोट

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, “प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने लखनऊ स्थित आपके आवास पर आ रही हूँ. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे अवश्य मिलेंगे।” उन्होंने पोस्ट में आगे और भी कई बातें लिखी थीं.

दोनों के बीच होगा तलाक!

कुछ समय पहले पवन सिंह ने शो ‘राइज एंड फॉल’ में शिरकत की थी. वहां उन्होंने खुलासा किया था कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वे तलाक लेने पर विचार कर रहे हैं. इस बीच, ज्योति सिंह ने पवन से बार-बार मिलने की गुहार लगाई है और अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं. फ़िलहाल, पवन सिंह ने पुलिस से मदद मांगी है. देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है.