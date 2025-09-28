एक, दो नहीं तीन शादियां कर चुके हैं Pawan Singh, मगर अकेले काट रहे जिंदगी; अप्सरा से कम नहीं तीसरी पत्नी!

Pawan Singh Third Marriage: भोजपुरी मेगास्टार पवन सिंह (Pawan Singh) पिछले काफी समय से सुर्खियों में चल रहे हैं. एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चाओं में रहते हैं. बीते काफी समय से पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इसकी जानकारी खुद एक्टर की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने दी थी. खबर है कि जल्द पवन सिंह जल्द उन्हें तलाक देने वाले हैं. ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि Pawan Singh उन्हें कोर्ट भी लेकर जा चुके हैं. बता दें कि पवन सिंह इस समय राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं. इस शो में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी दूसरी शादी का मामला कोर्ट में चल रहा है. इन सबके बीच एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. Pawan Singh के एक करीबी ने दावा किया है कि एक्टर दो नहीं बल्कि 3 शादियां कर चुके हैं.

ज्योति से तलाक ले रहे पवन सिंह

पवन सिंह ने पहली शादी नीलम सिंह से की थी. हालांकि शादी के कुछ ही महीने बाद नीलम ने आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद एक्टर का नाम अक्षरा सिंह के साथ जुड़ने लगा. लेकिन पवन के घरवालों को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था. मां के कहने पर Pawan Singh ने ज्योति से शादी कर ली.ज्योति सिंह ने Pawan Singh पर शादी के बाद कई आरोप लगाए हैं. ज्योति ने बताया कि अभी भी अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में है. हाल ही में ज्योति ने कहा कि- पवन उनसे बात तक नहीं करते हैं और तलाक की बात चल रही है.

दो नहीं तीन शादियां कर चुके हैं एक्टर

Pawan Singh ने खुद भी रियलटी शो राइज एंड फॉल (Rise And Fall) में इस बारे में बात कर चुके हैं. एक करीबी ने खुलासे करते हुए बताया कि- Pawan Singh तीन शादियां कर चुके हैं. आदित्य के मुताबिक़, तीन शादियों के बाद भी वह अकेले जिंदगी बिता रहे हैं. पवन चाहें तो आगे बढ़कर खुशी से अपना जीवन बिता सकते थे. आदित्य ने कहा कि- जिस पत्नी के जाने का दर्द पवन को सता रहा था, वो उनकी दूसरी पत्नी थी. उनकी पहली पत्नी का नाम रीना था. जिनसे उनका तलाक हुआ था. इसके बाद नीलम से शादी हुई, लेकिन उनकी मौत ने एक्टर को तोड़ दिया. इसका दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आता है. उन्होंने इस गम में कई महीने तक काम भी नहीं किया था.