बिना शादी के मां बनी ये फेमस भोजपुरी सिंगर, जर्मनी के स्पर्म बैंक से ली थी मदद, फोटो शेयर कर बया करी खुशी

Bhojpuri Singer Devi Became Mother Without Married: भोजपुरी इंडस्ट्री कि फेमस सिंगर देवी बिना शादी के मां बनी है, उन्होंने ऋषिकेश एम्स में एक बच्चे को जन्म दिया है। बता दें कि उन्होंने जर्मनी में स्पर्म बैंक से गर्भधारण किया है।

Published: September 10, 2025 22:20:18 IST

Bhojpuri Singer Devi अपनी आवाज से सभी को दीवाना बना देने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री कि फेमस सिंगर देवी बिना शादी के मां बनी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। टेवी अब अपने जीवन के नया अध्याय शुरू कर रही है, इस बात की जानकारी सिंगर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करके के अपने फैंस को दी है। 

बिना शादी के मां बनी फेमस भोजपुरी सिंगर देवी

भोजपुरी सिंगर देवी ने कल यानी 9 सितंबर के दिन ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस खुशी को जारहिर करते हुए देवी ने फैंस के साथ फोटो शेयर किया ओर लिखा कि मुझे आज बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया है। वहीं देवी के पिता प्रो. प्रमोद कुमार ने भी इस खुशी को जाहिर करते हुए मीडिया को बताया है कि उनकी बेटी ने जर्मनी में रहते हुए  एक स्पर्म बैंक की मदद से और डॉक्टरी की देखरेख में गर्भधारण किया था। देवी का पूरा परिवार इस निर्णय से पहले से ही अवगत था और अब वो सभी सिंगर के लिए बेहद ज्यादा खुश है। 

सामाजिक रूप से है एक बड़ी मिसाल

भोजपुरी सिंगर देवी का बिना शादी के मां बनना फैंस के अनुसार सामाजिक रूप से एक बड़ी मिसाल माना जा रहा रहा है. जहां  भारत में अविवाहित मां बनने को लेकर अब भी कई तरह की धारणाएं और सवाल खड़े हो जाते हैं. वहीं, देवी का यह शानदार निर्णय आधुनिक सोच को बढ़ावा देता है। परिवार के साथ और चिकित्सकीय पद्धति की मदद से देवी ने साबित किया है कि स्त्री अपनी इच्छा से कभी भी मां बन सकती है।  

बिहार का नाम रोशन करने वाली भोजपुरी सिंगर देवी 

बता दें कि बिहार का नाम रोशन करने वाली भोजपुरी सिंगर देवी लोगों के बीच अपनी खुद की पहचान बनाई है। सिंगरभिखारी ठाकुर की पोती हैंऔर मूल रूप से छपरा की रहने वाली है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और संगीत की शिक्षा भी छपरा से ही पूरी की है। देवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कई गाने गाए है, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी त ब मिली, जब सिंगर ने ‘बावरिया’ नाम से एक एल्बम चंदा कैसेट्स ने रिलीज किया और एल्बम ने रिलीज के साथ ही यूपी-बिहार में धमाल मचा दिया था।

