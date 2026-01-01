19 साल पहले जब शाहरुख की फिल्म का भोजपुरी रीमेक, बॉक्स ऑफिस पर आया था रिकॉर्ड तोड़ तूफान

Bhojpuri News: एक समय था जब भोजपुरी फिल्में भोजपुरी बोलने वाले दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर थी. हालांकि अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है. बहुत कम दर्शक थिएटर जा रहे है. इन सबके बीच इस आर्टिकल में हम आपको शाहरुख खान की एक फिल्म के रीमेक के बारे में बताएंगे जो 19 साल पहले बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.

2006 में रवि किशन, मनोज तिवारी और नगमा स्टारर भोजपुरी फिल्म ‘तू हमारा हाऊ’ बॉलीवुड थ्रिलर ‘डर’ का रीमेक थी. हां वही ‘डर’ जिसमें शाहरुख खान ने एक डरावने स्टॉकर का रोल निभाया था जो बार-बार “क-क-क-किरण” फुसफुसाता था.

कौन किसका रोल किया?

भोजपुरी फिल्म ‘तू हमारा हाऊ’ में उस समय के भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स थे. जिसमें मनोज तिवारी ने सनी देओल वाला रोल रवि किशन ने शाहरुख खान वाला जुनूनी आशिक का रोल और नगमा ने जूही चावला वाला रोल निभाया था.

कमल आर खान जिन्हें KRK के नाम से जाना जाता है, ने भोजपुरी फिल्म ‘तू हमारा हाऊ’ प्रोड्यूस की थी. हाल ही में इस फिल्म का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद KRK ने खुद इस खबर को कन्फर्म किया है. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, “हां, यह सच है! मैंने नगमा, @ravikishann और @ManojTiwariMP के साथ ‘डर’ का यह भोजपुरी रीमेक प्रोड्यूस किया था. वे 2006 में उस समय भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार थे! मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं.”

वायरल क्लिप में थ्रिलिंग क्लाइमेक्स दिखाया गया है जहां रवि किशन का किरदार जबरदस्ती नगमा के किरदार को किडनैप करके उससे शादी कर लेता है, जो ओरिजिनल फिल्म के दुखद अंत जैसा ही है, लेकिन नाव की जगह एक फ्लैट में फिर मनोज तिवारी उसे बचाने आते हैं, जिससे विलेन की मौत हो जाती है.