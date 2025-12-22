Sanket Shikriwal: कौन है बिहार का रैपर संकेत शिक्रिवाल ? भोजपुरी बोल्ड सांग गानो में डाला Jazz का चस्का

Bhojpuri Rapper Sanket Shikriwal: ऐसे समय में जब इंटरनेट नए-नए ट्रेंडिंग फ्लेवर के लिए रीजनल एंटरटेनमेंट को खंगाल रहा है, भोजपुरी संगीत का मतलब तेज़ धुनें, भड़काऊ वीडियो और अश्लील गाने बन गया है, जिससे इस क्षेत्र की म्यूज़िकल विरासत दब गई है. इस भीड़ में बिहार की संगीत की जड़ें कहीं खो गई हैं. इस राज्य ने भारत के कुछ सबसे महान कवि, लेखक और शास्त्रीय संगीतकार दिए हैं, लेकिन अच्छा भोजपुरी संगीत सिर्फ़ वायरल होने वाले एल्गोरिदम की वजह से नज़रअंदाज़ हो जाता है.

बोल्डनेस की सारी हदें पार

सबसे अलग हटकर, बिहार-झारखंड इलाके के युवा कलाकार संकेत शिकरिवाल कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद सोचा भी नहीं जा सकता. उन्होंने जैज़ को भोजपुरी हिप-हॉप के साथ मिला दिया है. उनका नया एल्बम, नाट्य अलापिका, जिसमें 18 ट्रैक हैं, कुछ बहुत ही बोल्ड करता है – इसमें एक ट्रैक में सैक्सोफोन है, साथ ही उनके दमदार भोजपुरी बोल भी हैं, जो बहुत ही शानदार और ताज़ा है!

जानिए क्या बोले कलाकार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्रीवाल का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि भाषा में मेनस्ट्रीम में दिखाए जाने से कहीं ज़्यादा कुछ है. उन्होंने SCREEN के साथ एक इंटरव्यू में कहा, “यह मोटिवेटिंग है. इसे जारी रखने के लिए आपको दर्शकों का प्यार चाहिए. और मेरा मानना ​​है कि भोजपुरी में अच्छा आर्ट बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को पहचान मिलेगी, चाहे वह म्यूज़िक हो या फ़िल्में. लोग बस कुछ असली चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं.”

