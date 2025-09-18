Rise & Fall से पवन सिंह की अचानक विदाई, शो की TRP पर मंडराया खतरा
Pawan Singh Exit Rise & Fall: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अचानक रियलिटी शो राइज एंड फॉल को टाटा बाय बाय कर दिया. उनकी विदाई ने फैंस को चौंका दिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि शो की टीआरपी पर इसका क्या असर पड़ेगा.

By: Shraddha Pandey | Published: September 18, 2025 5:12:13 PM IST

Pawan Singh shocking exit: टीआरपी चार्ट्स (TRP Charts) पर धमाका कर रहे शो राइज एंड फॉल (Rise & Fall) में उस वक्त भूचाल आ गया, जब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) ने अचानक शो को अलविदा कह दिया. जिस कंटेस्टेंट ने अपने एंट्री से ही माहौल गरमा दिया था, उसकी विदाई ने दर्शकों को चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर अब यही सवाल उठ रहा है, क्या पवन के बिना शो अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगा?

शो ने हाल ही में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे दिग्गज रियलिटी शो (Reality Show) को भी पीछे छोड़ दिया था. पवन सिंह की मौजूदगी इसकी बड़ी वजह रही, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बातें कीं, बल्कि अपने अंदाज से दर्शकों को एंटरटेन भी किया. उनके शो में रहते हुए तलाक से लेकर अफेयर तक की चर्चाएं लगातार सुर्खियों में रहीं.

शो के कंटेस्टेंट नहीं थे पवन सिंह?

हालांकि, पवन ने साफ कहा कि वह लंबे वक्त के लिए कंटेस्टेंट बने ही नहीं थे और परिवार की मौजूदगी में उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया. बावजूद इसके, उनके अचानक बाहर जाने से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह महज पर्सनल डिसीजन था या शो के भीतर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा.

क्या टीआरपी पर पड़ेगा असर?

Rise & Fall का ग्राफ पवन सिंह के बिना कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी. क्योंकि, उनकी ऊर्जा और विवादास्पद चर्चाएं ही शो को लगातार ट्रेंडिंग बनाए हुए थीं. अब सवाल यही है कि पवन के बिना भी शो उतनी ही चर्चा बटोर पाएगा या फिर इसकी टीआरपी भी उनके साथ गिरावट की ओर जाएगी.

