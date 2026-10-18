बलिया कोर्ट में नहीं पहुंचे Pawan Singh, भरना पड़ा 3000 का जुर्माना; ज्योति सिंह ने अब किस बात पर दी चेतावनी?

Pawan Singh Jyoti Divorce: एक बार फिर पवन सिंह और उनकी पत्नी चर्चा में बनी हुई हैं. एक फैमिली कोर्ट ने भोजपुरी एक्टर और बिहार BJP MLC पवन सिंह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के मेंटेनेंस केस में सुनवाई में शामिल न होने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 नवंबर तय की है. शनिवार को अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुईं ज्योति ने अपने पति पर अपने असर का इस्तेमाल करके कानूनी प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केस चार साल से चल रहा था और देरी पर निराशा जताई. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, “केस चार साल पहले फाइल किया गया था. किसी के सब्र की भी एक लिमिट होती है. मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है.”

पवन सिंह कोर्ट की सुनवाई में क्यों शामिल नहीं हुए?

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, पवन सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक्टर अपनी मां प्रतिमा देवी की तबीयत खराब होने की वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. यह सुनवाई फैमिली कोर्ट में एडिशनल प्रिंसिपल जज कमलापति प्रजापति के सामने तय थी. हरिवंश सिंह ने कहा कि उनके क्लाइंट की मां के डॉक्टर का जारी किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा किया गया था, साथ ही मीडिएशन के लिए एक एप्लीकेशन भी दी गई थी. कोर्ट ने 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय की. ज्योति ने 22 अप्रैल, 2022 को मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की थी. कपल ने 6 मार्च, 2018 को शादी की थी.

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पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह के आरोप

मेंटेनेंस केस कपल के बीच एक पब्लिक झगड़े का हिस्सा है. 2025 में, ज्योति को लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर देखा गया था, जहां पुलिस अधिकारियों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया था. ज्योति ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि उस समय कोई ऑफिशियल केस दर्ज नहीं किया गया था और उसे सिर्फ चल रही कानूनी कार्रवाई के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

पुलिस के बार-बार थाने आने के रिक्वेस्ट करने पर भी उसने मना कर दिया और अधिकारियों पर पब्लिक में बेइज्जत करने का आरोप लगाया. एक ऑफिसर ने कपल के बीच चल रही लीगल कार्रवाई का ज़िक्र किया और ज्योति की उस कंप्लेंट का ज़िक्र किया जो कथित तौर पर पवन सिंह पर मर्डर का आरोप लगा रही थी. ज्योति ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसकी कंप्लेंट मेंटेनेंस से जुड़ी थी और क्रिमिनल नेचर की नहीं थी.

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