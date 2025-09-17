गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक
Home > भोजपुरी > गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक

गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक

Bhojpuri Ka Sabse Sexy Video: भोजपुरी इंडस्ट्री अपने अश्लीलता भरे गानों के लिए जाती हैं. भोजपुरी गानों के लिरिलक्स काफी डबल डबल मीनिंग होते हैं और वीडियों भी काफी ज्यादा बोल्ड होते हैं. ऐसे ही एक भोजपुरे गाने के बारे में हमने यहां आपको बताया है, जिसके वीडियों में एक्ट्रेस ने अपनी हदें पार की है और हद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए हैं.

By: chhaya sharma | Published: September 17, 2025 9:18:07 PM IST

Bhojpuri Ka Ashleel Gana
Bhojpuri Ka Ashleel Gana

Bhojpuri Ka Sabse Sexy Video: भोजपुरी गानों के वीडियों और लिरिक्स ऐसे डबल मीनिंग होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बेहद अश्लील और गंदा कहा जाता हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर अश्लील गाने बनाए गए हैं, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं.  भोजपुरी के अश्लील गानों में से एक गाना है Muani Ho Dad Ke Darad Se, जिसने अपने रिलीज के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और खूब गर्दा उड़ाया था.

भोजपुरी का अश्लील गाना (Bhojpuri Ka Ashleel Gana)

भोजपुरी गाना Muani Ho Dad Ke Darad Se, बेहद ज्यादा बोल्ड सोन्ग है और इसमें हद से ज्यादा हॉट और सेक्सी सीन दिखाए गए हैं. इस भोजपुरी गाने को देख कोई भी पानी पानी हो सकता है और बेकाबू हो सकता है. भोजपुरी गाने मुअनी हो डाड के दरद से ने यूट्यूब पर बेहद जबरदस्त धमाल मचााया था. इस गाने में एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu ) नें अपनी हदें पार की है और अपनी कातिलाना अदाओं से हर किसी को मदहोश कर दिया है. त्रिशा कर मधु की सबसे सेक्सी और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक हैं और इस अश्लीलता भरे भोजपुरी गाने में एक्ट्रेस भोजपुरी अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू नजर आ रहें हैं. भोजपुरी गाने के वीडियों में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक हैत्रिशा कर मधु और अरविंद अकेला कल्लू बेड पर पलंगतोड़ रोमांस करते दिख रहे हैं और इस गाने का वीडियो इतना ज्यादा Hot है, किसी का भी मन इस वीडियों को देख मचल सकता है. भोजपुरी गाने Muani Ho Dad Ke Darad Se को युट्यूब पर अब तक 68 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं और अभी भी यह गाना युट्यूब पर ट्रेंड करता रहता है. 

त्रिशा कर मधु को हुआ था एमएमएस लीक (Trisha Kar Madhu MMS Leak)

बता दें कि त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) भोजपुरी इंडस्ट्री की फैमस एक्ट्रेस हैं और उनके बोल्ड अंदाज को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. यही वजह है कि त्रिशा कर मधु का कोई भी गाना इंटरनेट पर रिलीज होते ही छा जाता हैं, इतनी ही नहीं उनके पूरे गाने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु एक बार एमएमएस भी लीक (MMS Leak) हो चुका है, जिसकी वजह से वो भोजपुरी दर्शकों की नजरों में भी रहती है. 

Tags: Bhojpuri Ashleel GanaBhojpuri Ashleel Songbhojpuri ganda ganaBhojpuri Ka Sabse Ashleel Ganabhojpuri songTrisha Kar MadhuTrisha Kar Madhu bhojpuri song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक
गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक
गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक
गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक