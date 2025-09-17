गंदे और अश्लील सीन से भरा है ये Bhojpuri Song, हीरोइन ने पार की बेशर्मी की हदें, MMS भी हुआ एक्ट्रेस का लीक

Bhojpuri Ka Sabse Sexy Video: भोजपुरी गानों के वीडियों और लिरिक्स ऐसे डबल मीनिंग होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बेहद अश्लील और गंदा कहा जाता हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर अश्लील गाने बनाए गए हैं, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं. भोजपुरी के अश्लील गानों में से एक गाना है Muani Ho Dad Ke Darad Se, जिसने अपने रिलीज के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और खूब गर्दा उड़ाया था.

भोजपुरी का अश्लील गाना (Bhojpuri Ka Ashleel Gana)

भोजपुरी गाना Muani Ho Dad Ke Darad Se, बेहद ज्यादा बोल्ड सोन्ग है और इसमें हद से ज्यादा हॉट और सेक्सी सीन दिखाए गए हैं. इस भोजपुरी गाने को देख कोई भी पानी पानी हो सकता है और बेकाबू हो सकता है. भोजपुरी गाने मुअनी हो डाड के दरद से ने यूट्यूब पर बेहद जबरदस्त धमाल मचााया था. इस गाने में एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu ) नें अपनी हदें पार की है और अपनी कातिलाना अदाओं से हर किसी को मदहोश कर दिया है. त्रिशा कर मधु की सबसे सेक्सी और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक हैं और इस अश्लीलता भरे भोजपुरी गाने में एक्ट्रेस भोजपुरी अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू नजर आ रहें हैं. भोजपुरी गाने के वीडियों में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक हैत्रिशा कर मधु और अरविंद अकेला कल्लू बेड पर पलंगतोड़ रोमांस करते दिख रहे हैं और इस गाने का वीडियो इतना ज्यादा Hot है, किसी का भी मन इस वीडियों को देख मचल सकता है. भोजपुरी गाने Muani Ho Dad Ke Darad Se को युट्यूब पर अब तक 68 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं और अभी भी यह गाना युट्यूब पर ट्रेंड करता रहता है.

त्रिशा कर मधु को हुआ था एमएमएस लीक (Trisha Kar Madhu MMS Leak)

बता दें कि त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) भोजपुरी इंडस्ट्री की फैमस एक्ट्रेस हैं और उनके बोल्ड अंदाज को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. यही वजह है कि त्रिशा कर मधु का कोई भी गाना इंटरनेट पर रिलीज होते ही छा जाता हैं, इतनी ही नहीं उनके पूरे गाने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु एक बार एमएमएस भी लीक (MMS Leak) हो चुका है, जिसकी वजह से वो भोजपुरी दर्शकों की नजरों में भी रहती है.