Home > मनोरंजन > Bhojpuri Song: 57 साल पुराना ऐसा भोजपुरी गाना, जिस पर ठुमके लगा चुके हैं Salman Khan; अब फिर बॉलीवुड में मचाएगा धमाल

Bhojpuri Song: 57 साल पुराना ऐसा भोजपुरी गाना, जिस पर ठुमके लगा चुके हैं Salman Khan; अब फिर बॉलीवुड में मचाएगा धमाल

Bhojpuri Hit Song: भोजपुरी गाने वो गाने हैं जिनपर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत झूम उठता है. भोजपुरी फिल्मों और गानों ने कुछ ही समय में पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया है. ऐसे में आपने कभी सुना होगा कि गानों के साथ खाने के कई शब्दों का या मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है.

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 8:46:09 AM IST

Fulauri Bina Chatni Kaise Bani
Fulauri Bina Chatni Kaise Bani


Bhojpuri Hit Song: भोजपुरी गाने वो गाने हैं जिनपर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत झूम उठता है. भोजपुरी फिल्मों और गानों ने कुछ ही समय में पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया है. ऐसे में आपने कभी सुना होगा कि गानों के साथ खाने के कई शब्दों का या मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है. बताव दें कि संगीत और खाने का गहरा नाता है. आपने देखा होगा कि कई रेस्टोरेंट में अक्सर हल्का संगीत बजता है; ऐसा इसलिए है क्योंकि यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि लोगों को संगीत सुनते हुए ज़्यादा खाने के लिए भी प्रेरित करता है. संगीत हमारे स्वाद, भूख और यहाँ तक कि हमारे खाने के तरीके पर भी असर डाल सकता है.

इस भोजपुरी गानें ने मचाया धमाल 

वैसे तो कई भोजपुरी गानें हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बास्ते हैं. आज हम जिस गाने की बात करने वाले हैं  वो न सिर्फ़ अपनी धुन के लिए, बल्कि अपनी अनोखी कहानी और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी काफी अहम है. जिस गानें की हम बात कर रहे हैं वो गाना है “फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी” की. यह एक लोकप्रिय भोजपुरी लोक गीत है जिसे अक्सर शादियों और पार्टियों में मज़ाक-मस्ती या छेड़छाड़ के दौरान गाया जाता है.

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फिर ट्रेंड में ये गाना 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाने का इस्तेमाल अक्सर मज़ाक-मस्ती भरी नोक-झोंक या हल्की-फुल्की बहस को दिखाने के लिए किया जाता है. यह गाना एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इसे धमाल 4 के ट्रेलर में दिखाया गया है, जो फ़िल्म की कॉमिक टाइमिंग को उजागर करता है. गौरतलब है कि ममता शर्मा द्वारा गाए गए इस गाने का इस्तेमाल सलमान खान की फ़िल्म दबंग 2 में भी किया गया था.

क्या है इस गाने का इतिहास 

ये गाना ऐसे ही नहीं बना बल्कि इसका एक गहरा इतिहार भी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि “फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी” एक बेहद मशहूर पारंपरिक भोजपुरी लोक गीत है. इसका शाब्दिक अर्थ है, बिना चटनी के फुलौरी (एक तरह का पकौड़ा) कैसे बन सकती है? इस गाने को कैरिबियाई देशों में “चटनी” संगीत शैली के हिस्से के तौर पर अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. “फुलौरी बिना चटनी” को मूल रूप से भारतीय मूल के मशहूर त्रिनिदादियन गायक सुंदर पोपो ने गाया था.

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Tags: dhamaal 4
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