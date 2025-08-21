ये है भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी हिरोइन, जिसकी अदाओं पर लट्टू है पूरी इंडस्ट्री

Akshara Singh Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। गानों से लेकर फिल्मों तक, इस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सितारे हैं। लेकिन, जब बात सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन की आती है तो एक ही नाम सबसे आगे रहता है। वह न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी मेहनत से करोड़ों की मालकिन भी बन चुकी हैं।

हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की। भोजपुरी फिल्मों में अपनी शुरुआत एक दशक पहले की थी। शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर से उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। धीरे-धीरे वे हर फिल्ममेकर की पहली पसंद बन गईं। आज हालात यह हैं कि भोजपुरी सिनेमा में उनकी गिनती टॉप हीरोइनों में होती है।

एक कस्बा, दो अफसर और 8 एपिसोड, सस्पेंस का पहाड़ है Netflix की ये सीरीज, जमकर काट रही बवाल

फिल्मों के अलावा वे स्टेज शो और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक फिल्म के लिए वे लाखों रुपये फीस लेती हैं, और यही वजह है कि उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन कहा जाता है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों और नेपाल-बांग्लादेश जैसे देशों में भी उनके गानों और फिल्मों की डिमांड है। यही कारण है कि उनके शो और इवेंट्स के लिए आयोजक मोटी रकम चुकाने को तैयार रहते हैं।

अक्षरा सिंह की नेटवर्थ

जहां तक नेट वर्थ की बात है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 50 से 55 करोड़ रुपये आंकी जाती है। आलीशान घर, लग्जरी कारें और ब्रांडेड लाइफस्टाइल उनकी स्टारडम की झलक दिखाते हैं।

इस हसीना की बोल्डनेस ने हिला दिया था बॉलीवुड… Emraan Hashmi संग ऑनस्क्रीन कैमिस्ट्री कर दिए ऐसे-ऐसे सीन, जिसे आज भी लोग याद करते हैं

करियर भी कमाल







उनके करियर की खासियत यह है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं किए, बल्कि कई गंभीर किरदारों को भी पर्दे पर जीवंत बनाया। यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत है।