Bhojpuri Film: संजना पांडेय ऐसे ही नहीं बनीं TRP क्वीन! इस भोजपुरी फिल्म ने  खोल दी थी एक्ट्रेस की किस्मत

Bhojpuri Film: कुछ भोजपुरी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनका जादू सिर्फ भोजपुर तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरा देश ही उनका दीवाना है. वहीं मशहूर टेलीविज़न और फ़िल्म एक्ट्रेस संजना पांडे भी उन एक्ट्रेस में से एक हैं. B4U पिक्चर्स द्वारा पेश की गई उनकी फ़िल्म ‘हर घर की यही कहानी’ का जलवा खूब चला और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया , ख़ास बात ये है कि इस फिल्म ने 33.5 GRP हासिल करके पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यह अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग है, जो दर्शकों के बीच संजना पांडे की ज़बरदस्त लोकप्रियता को दिखाती है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले, उनकी फ़िल्में जैसे कॉर्पोरेट बहू, सेनुर, बहू रानी, ​​सास महारानी और दुआ ब्याह को भी काफी अच्छा रेस्पोंस मिला था, इन फिल्मों में संजना की एक्टिंग काबिल ए तारीफ थी. इस फ़िल्म से संजना पांडे ने साबित कर दिया है कि वो सच में TRP क्वीन हैं.

फिल्म देखने से पहले जान लें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फ़िल्म को संदीप सिंह और अरविंद अग्रवाल ने प्रोड्यूस किया है, और इसका निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है. आपके फिल्म देखने से पहले बता दें कि भोजपुरी फ़िल्म ‘हर घर की यही कहानी’ एक फैमिली ड्रामा है जो समाज की सच्चाइयों और रिश्तों को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है. दर्शकों ने फ़िल्म की कहानी, डायरेक्शन और संजना पांडे की शानदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की है. फ़िल्म का म्यूज़िक और गाने भी दर्शकों को बहुत पसंद आए हैं. संजना पांडे की आने वाली फ़िल्मों में लक्ष्मी तेरे आंगन की, हमार ससुजी महान और गवनवा के साड़ी शामिल हैं.

ट्रेलर भी रहा सुपरहिट

भोजपुरी फिल्म ‘हर घर की यही कहानी’ में संजना पांडे, मणि भट्टाचार्य, ज्योति मिश्रा, जे नीलम, विद्या सिंह, राकेश बाबू, प्रशांत सिंह, पुष्पेंद्र राय, गोपाल चौहान, आशीष यादव और प्रियांशु प्रिया सिंह हैं. कहानी और डायलॉग सत्येंद्र सिंह ने लिखे हैं, जबकि म्यूज़िक ओम झा ने दिया है और गाने प्यारेलाल यादव ने लिखे हैं. फिल्म को YouTube पर लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, और फैंस इसके ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “बहुत अच्छी फिल्म बनी है; भोजपुरी में ऐसी और फिल्में बननी चाहिए.” दूसरे ने लिखा, “संजना मैम, मैं आपकी सभी फिल्में देखता हूं.”