Bhojpuri Bawaal: अखिलेश यादव के बहाने खूबसूरत एक्ट्रेस ने दिनेश लाल की उड़ाई खिल्ली, आम्रपाली दुबे को भी लग गई मिर्ची!

अखिलेश यादव से हार पर कसा दिनेश लाल निरहुआ पर तंज
इस शो में एक्ट्रेस काजल राघवानी और आम्रपाली दुब के बीच जारी नोकझोंक दोनों के फैन्स को गुदगुदा रही है. यहां तक कि दोनों एक्ट्रेस के बीच हो रही जुबानी भिड़ंत को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं. इस बीच ‘भोजपुरी बवाल’ के रविवार (23 अगस्त, 2026) के एपिसोड में जबरदस्त बवाल हुआ. शो में काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम लाइव आकर दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे को जमकर खरीखोटी सुनाई. उन्होंने तो लोकसभा चुनाव 2019 में आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव की हार का भी जिक्र किया. यहां तक बोल पड़ीं- ‘आपकी (दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ) की इतनी औकात थी तो आप अपने क्षेत्र में जीत जाते. अखिलेश यादव ना… उनके अपोजिट जब ये खड़े थे तो बोले थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा दे यहां पे… तो क्यों हार गए भई. ‘ एक्ट्रेस द्वारा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर तंज कसने का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे खुद काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इस दौरान यानी शो में कई बार आम्र पाली दुबे अपने कोस्टार दिनेश लाल यादव का पक्ष लेती नजर आईं.
इससे पहले यहां से किस नेता और राजनीतिक दल की हुई जीत
|वर्ष
|सांसद
|राजनीतिक दल
|1962
|राम हरख यादव
|कांग्रेस
|1967
|चंद्रजीत यादव
|कांग्रेस
|1971
|चंद्रजीत यादव
|कांग्रेस
|1977
|रामनरेश यादव
|भारतीय लोकदल
|1978
|मोहसिना किदवई
|कांग्रेस (उपचुनाव)
|1980
|चंद्रजीत यादव
|जनता पार्टी सेक्युलर
|1985
|संतोष सिंह
|कांग्रेस
|1989
|राम कृष्ण यादव
|बसपा
|1991
|चंद्रजीत यादव
|जनता पार्टी
|1996
|रमाकांत यादव
|समाजवादी पार्टी
|1998
|अकबर अहमद डंपी
|बहुजन समाज पार्टी
|1999
|रमाकांत यादव
|समाजवादी पार्टी
|2004
|अकबर अहमद डंपी
|बसपा (उपचुनाव)
|2009
|रमाकांत यादव
|भाजपा
|2014
|मुलायम सिंह यादव
|समाजवादी पार्टी
|2019
|अखिलेश यादव
|समाजवादी पार्टी
|2024
|धर्मेंद्र यादव
|समाजवादी पार्टी
दिनेश लाल निरहुआ को मिली थी बड़ी हार
यहां पर बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2 लाख 59 हजार 874 मतों से हराया था. शुरुआत में टक्कर देते हुए नजर आ रहे दिनेश लाल यादव पिछड़ गए और आखिरकार ढाई लाख से भी अधिक वोटों से हार गए. इस चुनाव में अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 6 लाख 21 हजार 578 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ को 3 लाख 61 हजार 704 वोट मिले.
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