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Bhojpuri Bawaal: अखिलेश यादव के बहाने खूबसूरत एक्ट्रेस ने दिनेश लाल की उड़ाई खिल्ली, आम्रपाली दुबे को भी लग गई मिर्ची!

Kajal Raghwani Dinesh Lal Yadav Nirahua Controversy Akhilesh Yadav: एक्ट्रेस काजल राघवानी और आम्रपाली दुब के बीच जारी नोकझोंक के बीच भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' निशाने पर आ गए.

By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 10:00:55 AM IST

Bhojpuri Bawaal: अखिलेश यादव के बहाने खूबसूरत एक्ट्रेस ने दिनेश लाल की उड़ाई खिल्ली, आम्रपाली दुबे को भी लग गई मिर्ची!
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Bhojpuri Bawaal Kajal Raghwani and Dinesh Lal Yadav Nirahua controversy: ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर 2 अगस्त, 2026 से स्ट्रीम हो रहा रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ वास्तव में बवाल मचा रहा है. इस रियलिटी शो में पावर स्टार के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में मशहूर पवन सिंह और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के अलावा एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और बिहार के पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं. कलाकारों की अनफ़िल्टर्ड बातचीत, मजेदार नोकझोंक और भोजपुरी संस्कृति की झलक शो में और भी निखार ला रही है. 

अखिलेश यादव से हार पर कसा दिनेश लाल निरहुआ पर तंज

इस शो में एक्ट्रेस काजल राघवानी और आम्रपाली दुब के बीच जारी नोकझोंक दोनों के फैन्स को गुदगुदा रही है. यहां तक कि दोनों एक्ट्रेस के बीच हो रही जुबानी भिड़ंत को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं. इस बीच ‘भोजपुरी बवाल’ के रविवार (23 अगस्त, 2026) के एपिसोड में जबरदस्त बवाल हुआ. शो में काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम लाइव आकर दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे को जमकर खरीखोटी सुनाई. उन्होंने तो लोकसभा चुनाव 2019 में आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव की हार का भी जिक्र किया. यहां तक बोल पड़ीं- ‘आपकी (दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ) की इतनी औकात थी तो आप अपने क्षेत्र में जीत जाते. अखिलेश यादव ना… उनके अपोजिट जब ये खड़े थे तो बोले थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा दे यहां पे… तो क्यों हार गए भई. ‘  एक्ट्रेस द्वारा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर तंज कसने का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे खुद काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.  इस दौरान यानी शो में कई बार आम्र पाली दुबे अपने कोस्टार दिनेश लाल यादव का पक्ष लेती नजर आईं. 

इससे पहले यहां से किस नेता और राजनीतिक दल की हुई जीत

वर्ष सांसद राजनीतिक दल
1962   राम हरख यादव कांग्रेस
1967   चंद्रजीत यादव   कांग्रेस
1971   चंद्रजीत यादव   कांग्रेस
1977       रामनरेश यादव   भारतीय लोकदल
1978           मोहसिना किदवई   कांग्रेस  (उपचुनाव)       
1980       चंद्रजीत यादव जनता पार्टी सेक्युलर
1985 संतोष सिंह   कांग्रेस 
1989     राम कृष्ण  यादव  बसपा 
1991 चंद्रजीत   यादव जनता पार्टी
1996       रमाकांत यादव  समाजवादी पार्टी
1998     अकबर अहमद डंपी बहुजन समाज पार्टी
1999       रमाकांत यादव  समाजवादी पार्टी
2004     अकबर अहमद डंपी  बसपा (उपचुनाव)
2009         रमाकांत यादव भाजपा
2014 मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी
2019 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी
2024 धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी

दिनेश लाल निरहुआ को मिली थी बड़ी हार

यहां पर बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2 लाख 59 हजार 874 मतों से हराया था. शुरुआत में टक्कर देते हुए नजर आ रहे दिनेश लाल यादव पिछड़ गए और आखिरकार ढाई लाख से भी अधिक वोटों से हार गए. इस चुनाव में अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 6 लाख 21 हजार 578 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ को 3 लाख 61 हजार 704 वोट मिले.

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Tags: akhilesh yadavBhojpuri Bawaal
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