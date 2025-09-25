‘जिहादी है, भाग जाएगा….’शादी के बाद छोड़ गया पति, हसीना का रो-रोकर हुआ बुरा हालत; सच जान पैरों तले खिसकी जमीन!

Vannu D Great-Mani Meraj: भोजपुरी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर वन्नू दी ग्रेट (Vannu D Great) के एक वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस रोते हुए नजर आ रही हैं. आंखों में आंसू लिए एक्ट्रेस ने एक्टर और यूट्यूबर मनी मिराज (Mani Meraj) पर कई हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं. उन्होंने वीडियो में यहां तक दावा किया है कि मनी मिराज ने उनसे शादी तक की थी. फिर उनका इस्तेमाल कर छोड़ दिया. उन्होंने वीडियो में रोते हुए दावा किया कि– मिराज ने उन्हें प्रताड़ित किया है. मिराज ने शादी के बाद उन्हें छोड़ दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

एक्ट्रेस का यह वीडियो अब (Vannu D Great Viral Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि वन्नू द ग्रेट पंजाब के लुधियाना से हैं. उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फोलोअर्स हैं. वह खुद को भोजपुरी कंटेंट क्रिएटर बताती हैं. वायरल वीडियो में उन्होंने आगे कहा कि- बोलूं कि नहीं…पता नहीं था यह दिन भी आएगा. सब कहते थे कि तुम एक दिन लाइव आकर रोओगी. मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब यह सच हो गया है.







वन्नू ने किया सबूत होने का दावा

वन्नू दी ग्रेट वीडियो में दावा किया कि- मैं इस वक्त भी कुछ नहीं बोल रही हूं, बस आप वापस आ जाओ. आपके परिवार ने कहा था कि इसी कारण मैंने हमारे रिश्ते को छिपाकर रखा था. लेकिन आप मेरे पति हैं, मैने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था. मेरे पास काफी सारे सबूत हैं. उन्होंने एक इंटीमेट तस्वीर भी फेसबुक पर शेयर की है.

जिहादी है छोड़ देगा- वन्नू

वन्नू दी ग्रेट ने कहा कि – लोग कहते थे कि यह जिहादी है यह कभी सच्चा नहीं होगा. एक दिन वह तुम्हें छोड़ देगा. यह तुम्हें धोखा देखा, लेकिन मुझे यह सब मालूम नहीं था, मैं इन सभी चीजों को आज भी नहीं मानती हूं. लेकिन मिराज मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. मिराज कह रहा है कि वह मुझए अब जानता भी नहीं है. हम करीब ढ़ाई साल से रिलेशन में हैं.