साड़ी का पल्लू हटाया…बेडरूम से लीक हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस का Video

Trisha Kar Madhu Bold Video Viral: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस का जादू बिखेरती हैं. लेकिन, जब भी त्रिशा कर मधु की बात होती है, तब भोजपुरी फिल्मों के फैंस की आंखों में चमक आ जाती है. यही वजह है कि जब भी त्रिशा कर मधु का नया गाना या फिल्म रिलीज होती है तो एक्ट्रेस खूब सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं. मगर आज हम यहां त्रिशा के किसी नए गाने या फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके एक वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस के एमएमएस लीक के बाद से खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में त्रिशा कर मधु बेडरूम में भोजपुरी एक्टर के साथ धुआंधार रोमांस करती दिख रही हैं.

त्रिशा कर मधु का बेडरूम रोमांस का वीडियो वायरल

त्रिशा कर मधु अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं. उनके वीडियोज का इंटरनेट पर वायरल होना कोई नई बात नहीं है. लेकिन, हाल में एक्ट्रेस का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वह साड़ी का पल्लू गिराकर बिस्तर पर रोमांस करती नजर आ रही हैं. त्रिशा कर मधु का यह वीडियो उनके और भोजुपरी एक्टर यश कुमार के गाने करुआ तेल का है.

करुआ तेल भोजपुरी गाने के वीडियो में त्रिशा कर मधु शीशे के सामने अपने गले का हार सही करती और सजती दिख रही हैं. तभी यश कुमार स्टाइल से कमरे में आते हैं और त्रिशा की तरफ बढ़ते हैं. इसके बाद त्रिशा और यश कुमार कमरे में बिस्तर पर पलंग तोड़ रोमांस करते नजर आते हैं. भोजपुरी गाने करुआ तेल में एक सीन में त्रिशा कर और यश कुमार बिस्तर पर लेटकर भी रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

त्रिशा कर मधु का हर गाना होता है वायरल

करुआ तेल ऐसा पहला भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु का गाना नहीं है जो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. त्रिशा के लगभग सभी गाने खूब पसंद किए जाते हैं. बता दें, बोल्डनेस और इरोटिक रोमांस वाला करुआ तेल गाना लगभग एक साल पहले भोजपुरी एक्टर यश कुमार के ऑफिशियल चैनल पर पोस्ट किया गया था. इस गाने को यश कुमार और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. वहीं, करुआ तेल का म्यूजिक अभिषेक तिवारी ने दिया है. कोरियोग्राफी आकाश राज और डायरेक्शन दिवाकर पांडे के साथ रिशू ने किया है.

