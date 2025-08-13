Home > भोजपुरी > Pawan Singh का बिस्तर गर्म करके मिला काम! इस Bhojpuri Actress इतना घटिया और घिनौना इल्जाम, हुई थी खूब बदनामी

Bhojpuri Actress Was Accused Of Sleeping With Pawan Singh: पवन सिंह के इस भोजपुरी गाने 'आरा के ओठलाली' से जुड़ी एक पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी भी इस दौरान काफी चर्चा में आई है, जब इस गाने की एक्ट्रेस सोनम मलिक पर लगा था पवन सिंह के साथ सोने का बेहद घटिया इल्जाम।

Published: August 13, 2025 16:25:21 IST

Bhojpuri Actress Was Accused Of Sleeping With Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वजह उनके हिट भोजपुरी गाने हो या फिर उनकी कोई फिल्म। एक्टर के गाने रिलीज होते ही धमाल मचा देते है और सालों साल यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। ऐसे ही एक बार फिर पवन सिंह का गाना ‘आरा के ओठलाली’ सोशल मीडिया पर दोबारा ट्रेंड कर रहा है और जमकर गर्दा उड़ा रहा है।

पवन सिंह के इस भोजपुरी गाने ‘आरा के ओठलाली’ से जुड़ी एक पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी भी इस दौरान काफी चर्चा में आई है, जब इस गाने की एक्ट्रेस सोनम मलिक पर लगा था पवन सिंह के साथ सोने का बेहद घटिया इल्जाम। दरअसल,यह गाना ‘आरा के ओठलाली’ 2025 में रिलीज के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आया था और यूट्यूब पर जबरदस्त ट्रेंड किया था और कुछ ही घंटो में इस भोजपुरी गाने पर लाखों व्यूज आ गए थे।

भोजपुरी गाने ‘आरा के ओठलाली’ के रिलीज के बाद इस गाने की एक्ट्रेस सोनम मलिक भी चर्चा में आ गई थी और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई थी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भोजपुरी एक्ट्रेस सोनम मलिक पर घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया था। यूजर जिसका नाम इंस्टाग्राम पर Jaat_mahadev_ka था उसने एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कमेंट किया था कि “सो कर काम मिलता है”, जिसके बाद सोनम मलिक ने इस यूजर के कमेंट को अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाया था साथ ही मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र साइबर क्राइम और  सीएमओ महाराष्ट्र को भी टैग किया था और लिखा था – “सर, यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है. गंदे-गंदे कमेंट रहा है, प्लीज हेल्प कीजिए”। इस इंस्टाग्राम यूजर नेएक बार नहीं बल्कि कई बार भोजपुरी एक्ट्रेस सोनम मलिक को गंदे-गंदे कमेंट किए थे, जिसका जिक्र भी हम यहां नहीं कर सकते हैं। 

