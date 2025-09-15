सिर्फ ब्रा पहन इस भोजपुरी हसीना ने ऐसे हिलाई कमर, गंदे-गंदे कमेंट्स की आ गई बाढ़
सिर्फ ब्रा पहन इस भोजपुरी हसीना ने ऐसे हिलाई कमर, गंदे-गंदे कमेंट्स की आ गई बाढ़

Shweta Sharma Sexy Dance Moves: भोजपुरी एक्ट्रेस श्वेता शर्मा ने हाल ही में अपना डांस वीडियो शेयर किया है. ये पवन सिंह का वही लेटेस्ट रिलीज है (नाच रे पतरकी) जिसमें श्वेता खुद नजर आईं. लेकिन, एक ओर जहां पवन और श्वेता का वीडियो सॉन्ग धमाका मचा रहा है, वहीं इंस्टा पर एक्ट्रेस अपने ही गाने पर सेक्सी मूव्स करती दिख रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 15, 2025 10:25:38 PM IST

Shweta Sharma Dance On Nach Re Patarki: श्वेता शर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बोल्डेस्ट एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. हाल ही में उनका भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ एक डांस वीडियो रिलीज हुआ, जिसने ताबड़तोड़ व्यूज बटोरे. फैंस के बीच भी इस गाने की खूब पसंद किया गया. साथ ही, करीब एक हफ्ते हो गए इस गाने को रिलीज हुए लेकिन अभी भी ये टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में शुमार है. इस बीच श्वेता का भी एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर श्वेता ने एक सेक्सी डांस वीडियो शेयर किया है. खास बात ये है कि वीडियो में वो अपने ही हालिया रिलीज गाने पर नाच रे पतरकी पर नाचती दिख रही हैं. वीडियो रिलीज के साथ ही वायरल हो गया है. क्लिप में श्वेता के डांस मूव्स पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. आप भी यहां देखें ये सेक्सी डांस मूव्स.

बिना ब्रा के उड़ाया गर्दा

इस गाने में आप देख सकते हैं कि श्वेता ने सिर्फ ब्रा पहनी है, जिसमें वो खूब हॉट और सेक्सी लग रही हैं. उनकी कमर की लचके के लाखों लोग दीवाने हो रहे हैं. इस गाने को पवन सिंह ने गोल्डी यादव संग गाया है. गाने के बोल राहुल यादव ने लिखे हैं, जबकि म्यूजिक दीपक दिलकश-प्रियांशु सिंह ने दिया है. 

फिगर देख लोग हुए घायल

वहीं, श्वेता के वीडियो पर फैंस के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. उनका फिगर देख लोग खुद को रोक नहीं पा रहे. वहीं, क्लीवेज पर भी चाहने वाले मर मिटे हैं. इसके पहले भी श्वेता और पवन का एक गाना आया था, जिसके बोल थे ‘घघरी’. उस गाने में भी पवन सिंह और श्वेता शर्मा ने जबदस्त डांस किया.

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

