Bigg Boss 19: शादीशुदा निकली नीलम गिरी? पति संग तस्वीरें हुईं वायरल, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Neelam Giri Bigg Boss 19: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी (Neelam Giri) अपनी फिल्मों और धमाकेदार डांस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. नीलम के फैन्स उनकी अक्सर तारीफें करते रहते हैं. उनके गानों और फिल्मों का इंतजार एक्ट्रेस (Neelam Giri Reels) के फैन्स को हमेशा रहता है. उनकी रील और गाने इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो जाते हैं. लोगों को उनकी अदाएं खूब पसंद आती हैं. इन दिनों नीलम गिरी सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में धमाल मचाती नजर आ रही हैं.

शादीशुदा हैं नीलम गिरी ?

बिग बॉस के घर में नीलम की कुनिका (Kunickaa) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से अच्छी दोस्ती हो गई है. वह काफी समय इन्हीं दोनों के साथ गुजारती हैं. इस दौरान नीलम में शादीशुदा जिंदगी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडियो पर छाई हुई हैं. नीलम को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह शादीशुदा है. वह इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हैं. वायरल हो रहे वीडियो में वह अपनी मांग में सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं. गले में भी उन्होंने वरमाला जैसा कुछ पहना हुआ है. मांग में सिंदूर है. वहीं कुछ तस्वीरों में वह कोजी होती हुई नजर आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका पति है. जिसका नाम उपेंदर गिरी है. तस्वीरें काफी पुरानी है. जिसे लेकर लोगों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं.







क्या है पूरा सच ?

हाल ही के एपिसोड में नीलम को शो में को-कंटेस्टेंट अमाल मलिक के साथ फ्लर्ट करती नजर आ रही हैं. ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने से फैन्स के बीच टेंशन का माहौल है. खैर अमाल और नीलम की शओ में केमेस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. शो में नीलम ने अपनी शादी या निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा है. बता दें कि यह तस्वीरें रियल नहीं बल्कि रील लाइफ की हैँ. जिसमें वह परवेश लाल वर्मा के साथ नजर आ रही हैं.