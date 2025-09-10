Namrita Malla की तस्वीरों ने फिर लगाई इंटरनेट पर आग, फैंस बोले- आपको देखकर मैं…

Bhojpuri actress Namrita malla: भोजपुरी की सबसे बोल्ड अदाकाराओं में से एक नम्रता मल्ला को कौन नहीं जानता. सोशल मीडिया पर नम्रता आए दिन अपनी एक से एक बोल्ड तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं. अब एक बार फिर से उन्होंने अपना एक फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें उन्हें देख आपकी भी नजरें हटना मुश्किल हो जाएगी.

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर नम्रता मल्ला ने ब्लैक ब्रा पहन कर फोटो डाला है. ये तस्वीरें शेयर होते ही वायरल हो गईं. अब यूजर्स नम्रता की फोटो पर धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे हैं. उनकी कातिल अदाएं उनके फैंस पर वार कर रही हैं. बता दें नम्रता इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस में सबसे पॉपुलर हैं.

रिवीलिंग अवतार में ढाती हैं कहर

ये कोई पहली बार नहीं है जब नम्रता ने अपनी तस्वीरों ने फैंस पर जादू चलाया है. पहले भी वो अपने इस बिकिनी लुक से इंटरनेट की गलियों में आग लगा चुकी हैं और फैंस के दिलों में कहर बरपा चुकी हैं.वो अक्सर ऐसे रिवीलिंग आउटफिट में ही दिखती हैं. फैंस को उनकी तस्वीरों का इंतजार हमेशा रहता है.







बड़े भोजपुरी स्टार्स संग कर चुकी हैं काम

बात करें उनके वर्कफ्रंट की तो नम्रता मल्ला की नम्रता मल्ला ने इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है. उन पर फिल्माया गाना ‘चढ़ल जवानी रसगुल्ला’ भोजपुरी फैंस के बीच बहुत वायरल हुआ था. ये गाना जहां भी बजता है, लोग खुद ब खुद झूमने और नाचने को मजबूर हो जाते हैं. यूट्यूब पर उनका ये वाला गाना 100 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

